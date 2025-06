Qué dijo Cristina Kirchner en la entrevista para anunciar su candidatura a las elecciones 2025

Cristina Fernández de Kirchner confirmó su candidatura a diputada provincial por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires en las elecciones locales de este año. En una entrevista realizada por Gustavo Sylvestre en C5N, la exmandataria explicó los motivos detrás de su decisión y lanzó fuertes críticas contra el gobierno de Javier Milei.

Los motivos de Cristina Kirchner para ser candidata

La expresidenta explicó su postulación como una necesidad para fortalecer al peronismo en la provincia de Buenos Aires, considerado un sector clave para el partido. “No es un problema de la legislatura bonaerense, es un problema de sentido común. ¿Alguien concibe que si al peronismo le va mal en septiembre, le termine yendo bien en octubre? ¿Alguien se puso a pensar las consecuencias que puede tener en octubre y para todo el país que nos vaya mal en los comicios de octubre?”, argumentó.

Qué es la tercera sección electoral, el bastión del PJ: la estrategia de Cristina Kirchner

Cristina Kirchner enfatizó la importancia de las elecciones de septiembre para el futuro del peronismo y del país y consideró que un buen resultado en la provincia de Buenos Aires es fundamental para lograr un sólido desempeño en las elecciones nacionales de medio término de octubre.

Su candidatura en el marco de una condena judicial

La expresidenta fue condenada en 2022 a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por corrupción en la obra pública durante su presidencia. Esta sentencia no está firme por haber apelado.

Ante la posibilidad de quedar inhibida por la Corte en el proceso, Cristina afirmó: “Lo he dicho siempre, muerta o presa. No es una cosa que pueda detenerte las decisiones que vos tenés que tomar, en absoluto”.

Qué dijo Cristina Kirchner sobre la estrategia electoral de Kicillof

La exmandataria dejó entrever una crítica a la decisión del gobernador Axel Kicillof de desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales. Argumentó que esta medida podría perjudicar al peronismo, ya que implica que los votantes deban acudir a las urnas en dos ocasiones separadas por un corto período de tiempo.

“Por eso hablamos de la inconveniencia del desdoblamiento. La Provincia fue gobernada por todos y nunca se desdobló”, afirmó.

En el marco de la interna del PJ bonaerense, Cristina emitió duras críticas a la estrategia electoral del oficialismo bonaerense Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

Más tarde matizó su crítica, no sin algunos reparos: “Sin embargo, no le pediría jamás a un gobernante que cambie una decisión, si hubiera tomado una decisión basada en presupuestos fácticos que después no se dieron, yo revisaría mi decisión”.

Las críticas de Cristina Kirchner al modelo económico de Milei

La expresidenta también arremetió contra el modelo económico implementado por el gobierno de Javier Milei. “Estamos con una derecha anti-estado, muy cruel y un tanto esotérica. El haber cumplido muchos años te da una ventaja. Vi muchas cosas. Tuvimos algún momento complicado en el pasado. Este modelo económico es un modelo económico de dólar barato, cepo al salario y de repente esta situación social que se vive, ajuste en áreas del Estado que han tenido un comportamiento ejemplar como el Garrahan”, analizó.

Cristina Kirchner realizó un duro análisis sobre la realidad económica del país bajo el gobierno de Javier Milei