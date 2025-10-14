Qué dijo Donald Trump sobre una eventual dolarización en la Argentina

Donald Trump destacó este martes la gestión política de Javier Milei, hizo mención a qué puede ocurrir si el resultado electoral es adverso, y también se refirió a una eventual dolarización en la Argentina, un proyecto que la LLA había promovido en la campaña de 2023.

“El dólar es muy fuerte y quien quiera lidiar con el dólar tiene ventajas sobre quien no lo tiene”, contestó consultado sobre esa posibilidad ante la prensa.

President Donald Trump greets Argentina's President Javier Milei at the White House, Tuesday, Oct. 14, 2025, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon) Alex Brandon - AP

Y añadió: “Si yo no hubiera ganado esta elección y lo hubiera hecho Kamala Harris, otra habría sido la dirección. Ya no se habla de los BRICS”, remarcó burlándose del bloque de naciones integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica que pretende crear una moneda alternativa y reducir la dependencia del dólar.

Aunque, luego Bessent intervino: “Estamos muy contentos con la moneda actual de la Argentina”.

Trump además resaltó: “Quiero ver la Argentina exitosa y creo que el liderazgo de Milei lo puede lograr. Va en la dirección correcta”.

Días atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo, había descartado la dolarización “por el momento” en diálogo con LN+.

Durante el almuerzo televisado, el mandatario norteamericano también condicionó el acuerdo de auxilio financiero a la Argentina -que consiste hasta el momento en la compra directa de moneda nacional y el acuerdo de swap por 20 mil millones de dólares- al resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo. “El plan puede caerse, sí, pero también le puede ir bien. Le vamos a dar la chance”.

En ese sentido, advirtió: “Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si él [por Javier Milei] pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con la Argentina. No voy a ser generoso con un comunista que toma el dinero y lo arroja por la ventana. Son billones de dólares”.