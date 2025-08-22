Qué dijo Eduardo Feinmann tras la agresión que sufrió por parte de Marcelo Peretta

Este jueves, a la salida de Radio Mitre, el periodista Eduardo Feinmann fue agredido por Marcelo Peretta, candidato a diputado nacional y sindicalista farmacéutico. El incidente se produjo cuando Peretta exigió disculpas por ser tildado de “chanta” por el periodista. La situación escaló a una agresión física, con una patada a la altura de la cintura y daños al vehículo de Feinmann. El hecho generó una ola de reacciones y el propio conductor radicó una denuncia.

¿Qué dijo Eduardo Feinmann tras la agresión de Peretta?

Tras el incidente, Eduardo Feinmann utilizó su programa radial para expresar su postura. “Me van a tener que matar para que me calle la boca”, sentenció el periodista, con el fin de enviar un mensaje directo a su agresor y a quienes, según él, representan “estructuras patoteras, mafiosas y corruptas”. Feinmann agradeció las muestras de solidaridad recibidas desde diversos sectores, incluyendo políticos, gremialistas, periodistas y empresarios. La contundente declaración marca una clara posición frente a la intimidación y la violencia a la cual se enfrentó el periodista.

El fuerte descargo de Feinmann contra Peretta después de que fuera a agredirlo a la radio

En sus declaraciones y a través de su cuenta de X, Feinmann calificó a Peretta como “un personaje oscuro, con antecedentes violentos, con un ejército de apretadores, un tipo peligroso”. Consideró que, en una democracia seria, Peretta estaría preso. Además, describió el ataque como “un atentado, un ataque, planificado, orquestado, con premeditación y alevosía”.

La respuesta de Eduardo Feinmann tras el incidente (Fuente: @edufeiok)

Cómo fue la agresión a Feinmann

El incidente fue registrado por las cámaras de seguridad del lugar y por una persona que acompañaba a Peretta. El sindicalista abordó a Feinmann cuando este se disponía a subir a su camioneta. “Ahí está mi hijo, quiero que le digas por qué soy un garca, un chanta. Explicame qué tenés conmigo porque usás tu programa, que lo escucha todo el mundo, para bardearme todos los días; y yo jamás intercambié ninguna opinión con vos. Nunca me entrevistaste. ¿Qué tenés conmigo?”, increpó Peretta al periodista.

El momento en que Peretta va a buscar a Feinmann

Guillermo Laborda, columnista económico del programa de Feinmann, intentó mediar, seguido por una agente de la Policía de la Ciudad. La discusión escaló hasta que Peretta pateó a Feinmann cuando este intentaba retirarse, lo que provoco que el periodista se golpee contra su auto.

La denuncia de Feinmann

El periodista inició una causa legal tras la agresión. Además, dejó claro que no se dejará intimidar por este tipo de actos. “Yo les digo a todos, y en especial al señor Marcelo Peretta y a toda su banda de apretadores: me van a tener que venir a matar para hacerme callar. A los Peretta de la vida les digo: me van a tener que matar para que me calle la boca, ¿de acuerdo? Hagan lo que quieran”, sentenció Feinmann. Su determinación de seguir adelante con la denuncia y su firmeza al hablar reflejan su compromiso con la libertad de expresión y su rechazo a la violencia.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.