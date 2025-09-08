Qué dijo el “Gordo Dan” tras la derrota del gobierno en la Provincia de Buenos Aires

Tras la derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, Daniel Parisini, conocido como “el Gordo Dan”, influyente propagandista del gobierno de Javier Milei, exigió cambios en el equipo libertario. Sus declaraciones, realizadas a través de X, expusieron la creciente interna entre el sector liderado por el asesor Santiago Caputo y el espacio de Karina Milei. El foco de su crítica fue Sebastián Pareja, responsable de la confección de listas por orden de la secretaria general.

¿Qué dijo el “Gordo Dan” exige cambios tras la derrota en Buenos Aires?

La exigencia de cambios por parte del Gordo Dan se debe a la disconformidad con el resultado electoral y la estrategia implementada. Tras la derrota, utilizó sus redes sociales para expresar su descontento. En un mensaje dirigido al Presidente Javier Milei, solicitó: “DT ordene ya el equipo. Acá seguiremos bancando hasta el final. Pero ordene ya el equipo. Ordene el equipo y venceremos”.

El mensaje de el "Gordo Dan" en redes sociales exigiendo cambios en el gobierno tras la derrota electoral (Fuente: @GordoDan_)

Luego, apuntó directamente contra Sebastián Pareja y Ramón “Nene” Vera, colaborador del primero en Moreno y responsable de organizar el cierre de campaña libertario. “Esto no se puede permitir nunca más”, dijo en referencia a una foto que Vera subió junto a Pareja, lo que generó malestar entre los miembros de Las Fuerzas del Cielo, jóvenes referenciados en Santiago Caputo que se vieron excluidos de las listas.

La publicación del Gordo dan que cuestionó la figura de Sebastián Pareja (Fuente: @GordoDan_)

Las críticas de Parisini hacia Sebastián Pareja se centran en el armado de las listas electorales. Desde el inicio, el trabajo de Pareja fue cuestionado por el sector de Santiago Caputo, que aspiraba a una mayor representación en las candidaturas. La exclusión de miembros de Las Fuerzas del Cielo generó tensiones internas y motivó el reclamo público de Parisini.

¿Quién es “el Gordo Dan” y qué rol cumple en el gobierno de Milei?

Daniel Parisini es un reconocido propagandista libertario y conductor del programa La Misa. Sin un cargo formal en el gobierno, se destaca como uno de los principales difusores de las ideas de Javier Milei y su cercanía con Santiago Caputo lo convierte en una voz influyente dentro del sector que responde al asesor.

El "Gordo Dan" es el conductor del canal "La Misa" en el canal de streaming libertario Carajo x

En el tramo final de la campaña, el “Gordo Dan” generó controversia al criticar al senador Luis Juez por votar en contra del veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad, con un desubicado comentario directo a su hija Milagros, quien tiene parálisis cerebral.

El mensaje de "Gordo Dan" contra Luis Juez.





Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.