Qué dijo Galperin sobre las elecciones 2025

Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, ratificó su postura política al expresar su respaldo a Diego Santilli, candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Lo hizo a través de una publicación en X que generó debate.

Respaldo a La Libertad Avanza

Galperin reposteó en X un mensaje de Santilli, quien contrastó una foto del encuentro entre Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca con una imagen de una reunión entre Taiana, ex canciller, y quien encabeza la lista del kirchnerismo en la Provincia de Buenos Aires, con Maduro. Santilli acompañó las imágenes con la frase: “Nunca fue tan fácil elegir el 26 de octubre”. La fotografía de Taiana y Maduro data de 2009, cuando ambos eran cancilleres de sus respectivos países.

Marcos Galperin reposteó una publicación de Diego Santilli (Fuente: @diegosantilli)

Las críticas de Marcos Galperín al peronismo

El empresario argentino ya expresó, en otras ocasiones, su oposición al peronismo. Respondió a declaraciones de Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio, sobre Mercado Libre, quien había calificado la plataforma como “un negocio de humo”.

Moreno expresó: “¿Qué es Galperin? Un negocio de humo. ¿Cuál es el stock de Galperin? ¿Qué tiene? ¿Un galpón que hizo en el terreno del Mercado Central, donde nosotros queríamos hacer la extensión del Puerto de Buenos Aires? Nuestro proyecto era más interesante y, sin embargo, le dieron el predio a él. Aparte de ese galpón, ¿cuál es el stock de Galperin actualmente?”.

Moreno sobre Mercado Libre: "negocio de humo"

“Ojo, no estoy hablando mal de él. A mí me parece bien, lo valoro”, aclaró pero insistió: “Ahora, de negocios algo entiendo. Decime cuál es el stock propio de él, algo que se toca, se mira. No me vengan con cosas intangibles. Tenés el soft —activos digitales y tecnológicos—, está bárbaro. Ahora decime el stock”.

Galperin replicó con ironía: “Por suerte el peronismo en Argentina se ha venido modernizando y entiende por dónde va la cosa... El periodista también, un iluminado en su capacidad de reacción...”.

Galperin sobre los dichos de Moreno sobre Mercado Libre (X: @marcos_galperin)

A fines de agosto, Galperin compartió un mensaje de Fran Casaretto, quien consideró el escándalo de los audios que involucran al Gobierno por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) como una “opereta absurda”.

