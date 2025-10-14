Marcos Galperin reposteó un mensaje de Santilli de cara a las elecciones legislativas

El fundador y CEO de Mercado Libre, Marcos Galperin, reposteó en X una publicación de Diego Santilli, primer candidato en la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, que comparaba una foto del reciente encuentro entre Donald Trump y Javier Milei en la Casa Blanca con otra de un vieja reunión entre Jorge Taiana, excanciller y cabeza de lista del kirchnerismo, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Nunca fue tan fácil elegir el 26 de octubre”, escribió Santilli arriba de la imagen díptica que compartió en la red social mientras se desarrollaba el almuerzo entre el equipo argentino y norteamericano en Washington.

NUNCA FUE TAN FÁCIL ELEGIR EL 26 DE OCTUBRE pic.twitter.com/Qh9zqPAAaY — Diego Santilli (@diegosantilli) October 14, 2025

La foto en la que aparece Taiana junto a Maduro data de 2009, cuando ambos eran cancilleres de sus países.

No es la primera vez que Galperin exhibe su oposición contra el peronismo en las redes y su apoyo al gobierno libertario. Días atrás, respondió a un planteo que el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, realizó hace un año sobre la plataforma de comercio electrónico fundada por el empresario —radicado en Uruguay— en 1999. “Es un negocio de humo”, había dicho Moreno durante una entrevista.

Ante esa publicación, Galperin respondió con un comentario irónico: “Por suerte el peronismo en Argentina se ha venido modernizando y entiende por dónde va la cosa... El periodista también, un iluminado en su capacidad de reacción...”.

A fines de agosto, el empresario compartió un mensaje del libertario Fran Casaretto, que consideraba el escándalo de los audios que comprometen al Gobierno por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) como una “opereta absurda”.