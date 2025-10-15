Santilli dijo que la derrota libertaria en la provincia de Buenos Aires fue por “apatía” y dejó su pronóstico para octubre

Diego Santilli, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, aseguró este miércoles que la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones de septiembre es consecuencia de la “apatía” y la “indiferencia” de los votantes, y pidió mantener el apoyo al presidente Javier Milei de cara a octubre.

“Para mí es un buen día para la Argentina —sostuvo en diálogo con A24—. El país inició un proceso de cambio muy profundo: equilibrio, baja de inflación, fin de los piquetes y orden de los recursos que le llegan a los más necesitados sin intermediación”.

El dirigente consideró que la Argentina “volvió al liderazgo occidental” y que el giro diplomático impulsado por Milei representa una “oportunidad enorme para crecer durante los próximos 20 o 30 años de forma ininterrumpida”. Según explicó, “ordenar un país con un desequilibrio de décadas no se hace en un año y medio”, y comparó la actual etapa con los procesos de transformación en “Singapur, Australia, Nueva Zelanda o Israel”.

Santilli en LN+ Captura de video

Para Santilli, la estabilidad económica y educativa son los pilares del nuevo rumbo. “Diez de cada cien chicos terminan el secundario en tiempo y forma. Eso no está bien —advirtió—. Necesitamos dar esa vuelta, pero sin estabilidad no se puede lograr ninguna variable.”

El diputado interpretó que el electorado comprendió el mensaje presidencial: “La sociedad entendió a Milei. Él dijo que iba a ser duro y difícil, y la gente lo fue mirando, interpretando y bancando.”

Sin embargo, atribuyó la derrota bonaerense a la falta de movilización: “En septiembre ganó la apatía y la indiferencia del votante que la viene remando cuesta para arriba. Desde la elección de Capital hasta septiembre dejamos de hablarle al que hizo un esfuerzo enorme. Dejamos de explicarle el por qué y el para qué. La mayoría no fue a votar. Por eso, para mí, es importante que ahora voten.”

Santilli sostuvo que la elección de octubre será clave para consolidar las reformas y que el Gobierno necesita mayor representación en el Congreso: “Este Gobierno asumió con la minoría parlamentaria más grande de la historia. Juntamos votos para reformas estructurales, sancionamos leyes con mayorías importantes, pero después vino el año electoral y cada distrito juega la suya.”

Buenos Aires 9oct2025. Entrevista al diputado Diego Santilli y candidato por la LLA en las próximas elecciones. Rodrigo Nespolo

Agregó que el desafío inmediato para “salir adelante” es sumar diputados y senadores que permitan avanzar con la modernización laboral, el nuevo código penal y la reducción de impuestos, al recordar que somos “el país de la región con mayor presión fiscal, con 28 puntos del PBI” .

En ese sentido, se mostró optimista respecto a la posibilidad de revertir los resultados: “Podemos descontar esa diferencia de 14 o 15 puntos y eso va a ser clave para el triunfo nacional. Yo veo ganando a nivel nacional a La Libertad Avanza, pero dependerá de lo que logremos en la provincia.”

Durante la entrevista, Santilli insistió en la necesidad de convertir la informalidad laboral en empleo registrado y endurecer las políticas de seguridad: “¿Vamos a seguir con un código penal que no está acorde a la época? Tenemos que avanzar con tolerancia cero al delito. En Quilmes, dos deliverys en bicicleta me dijeron: ‘acá no podemos tener moto porque nos chorean’.”

Finalmente, reivindicó la alianza con el oficialismo y envió un mensaje de unidad: “El PRO acompañó desde el primer día y lo demostró en el Parlamento. En provincia venimos avanzando con La Libertad Avanza. Hay que seguir para adelante y seguir bancando.”