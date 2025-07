Qué dijo Javier Milei sobre los residentes médicos que se habrían copiado en el examen de ingreso

El presidente Javier Milei se pronunció este viernes sobre la controversia por presuntas irregularidades en el examen de ingreso a las residencias médicas. A través de sus redes sociales, el mandatario criticó a los extranjeros señalados y vinculó el supuesto fraude con la ideología “woke”. Su intervención ocurre en medio de la polémica por la decisión del Ministerio de Salud de anular parcialmente los resultados y convocar a una nueva evaluación.

¿Qué dijo Javier Milei sobre el presunto fraude en el examen?

El Presidente utilizó su cuenta personal en la red social X para fijar su postura. En un mensaje directo, Milei se refirió a la polémica con duros términos. “Estallido dentro de los pobres cerebros wokes domésticos“, escribió.

Milei vinculó el presunto fraude con el "parásito mental ‘equidad, diversidad e inclusión’" Javier Milei

El funcionario afirmó también que “la situación de los exámenes que se sospechan adulterados son parte del parásito mental ‘equidad, diversidad e inclusión’ y es divertido ver cómo les dinamita al nacionalismo berreta de cotillón... Fin“.

El mensaje del jefe de Estado citaba un video con un cruce televisivo entre un médico argentino y un representante de estudiantes ecuatorianos. El debate se centró en la decisión de las autoridades sanitarias de repetir el examen para un grupo de aspirantes.

Cómo fue el cruce televisivo que citó el Presidente

Leonardo Arias, presidente de la Asociación de Estudiantes Ecuatorianos, defendió a sus compatriotas. “No existe ninguna prueba fehaciente” de que se cometió un fraude, aseguró. Además, cuestionó la responsabilidad del sistema. “¿Creés que fueron culpables los postulantes y no los responsables del sistema, que tuvieron años planeando [el examen] sin poder prevenir los errores?”, expresó.

El debate que se produjo entre un médico argentino y un representante de estudiantes ecuatorianos

En el mismo programa, el médico argentino Franco D’Addario manifestó su malestar por la situación: “Yo estuve seis meses preparándome para el examen, diez años me preparé para ser médico. No me corresponde a mí saber quién es el responsable. Hoy estoy siendo perjudicado por una decisión que se tomó”. D’Addario aportó un dato clave para sostener las sospechas de irregularidad. “Nunca en la historia hubo puntajes tan altos como en este año”, marcó.

La afirmación de D’Addario generó una dura réplica de Arias. “Estás mencionando que no puede haber extranjeros con suficiente capacidad intelectual y sin recursos, porque ellos no fueron a la universidad privada que te pagaron tus papis [sic], ellos vinieron a trabajar día y noche y se ganaron ese puntaje. Nos estás culpando de que no hayas rendido bien el examen”, remarcó.

Camila y Lucia, dos alumnas que rindieron el examen de residencias medicas en dialogo con LN+

¿Cuál es la polémica con el examen de residencia?

El conflicto se originó tras el Examen Único que tuvo lugar el pasado primero de julio. El Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, detectó resultados inusuales y dispuso una medida específica. La cartera sanitaria estableció que todos los aspirantes que obtuvieron 86 puntos o más sobre un total de 100 deben rendir la prueba nuevamente.

La decisión afecta a un total de 286 médicos que deben presentarse nuevamente para validar su puntaje. La medida generó quejas de profesionales que aseguran haber obtenido sus altas calificaciones de manera honesta.

Un total de 286 médicos deben rendir nuevamente el examen por sospechas de plagio ricardo-pristupluk-11511

Según los registros oficiales, la sospecha principal recae sobre un grupo de aspirantes extranjeros. De los 286 profesionales alcanzados por la medida, 149 poseen títulos emitidos por universidades de otros países.

Un dato que llamó la atención de las autoridades es que un gran porcentaje de ellos no obtuvo promedios destacables durante su carrera universitaria. Sin embargo, presentaron puntajes sobresalientes en el Examen Único.

El gráfico que muestra el comportamiento anómalo de la curva de resultados en el exámen de residencias Gentileza: Ministerio de Salud de la Nación

¿De qué se acusa a los aspirantes?

Las autoridades investigan una serie de denuncias anónimas presentadas por otros médicos. Estas denuncias describen un presunto sistema de fraude organizado. Según los testimonios, algunos participantes habrían utilizado celulares “señuelos” para distraer a los supervisores.

Las acusaciones también señalan la existencia de grupos de chat. En ellos, los aspirantes se habrían organizado para copiarse según el tema de la pregunta. Las denuncias más graves refieren a que se habrían vendido las preguntas por entre US$2000 y hasta US$5000.

