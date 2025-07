Residencias médicas bajo sospecha: una médica habló sobre los controles durante el examen

Luego de que el Gobierno anunciara que 268 médicos deberán volver a rendir el examen de residencias tras las sospechas de fraude, muchos profesionales salieron a mostrar su descontento. Camila es diploma de honor, rindió la prueba y obtuvo una calificación de 86 puntos. En diálogo con un móvil de LN+ aseguró que, mientras realizaba la evaluación, sacó una botella de agua y dos personas que fiscalizaban el lugar “se me vinieron encima”.

Camila y Lucia, dos alumnas que rindieron el examen de residencias medicas en dialogo con LN+

“Es la primera vez que rendimos el examen, obtuvimos una buena calificación y nuestros antecedentes académicos nos avalan“, comentó Camila quien, no solo habla por ella, sino también por Lucía, otra estudiante que la acompaña en su testimonio a LN+.

“Que paguen los que la tienen que pagar, nosotras no tenemos nada que ver”, coincidieron y agregaron: “Estamos a disposición para que nos investiguen”.

“Yo rendí en el sector M2, para la especialidad en anestesiología, me senté adelante de todos, de hecho me filmaron en un video para Fernán Quirós -ministro de Salud de la Ciudad-. Si bien no vi ninguna irregularidad en el momento, me consta que en otros pabellones no hubo los mismos controles”.

“Están metiendo en la misma bolsa a los mejores estudiantes argentinos con los que presuntamente se copiaron”, declaró Lucía quien, además, considera que “son medidas muy extremas y no tienen ninguna prueba, solo capturas de pantalla”. “Volver a rendir sería muy injusto”, finalizó.

“Es humillante”

Agustina, otra de las profesionales damnificadas, subrayó en un móvil con LN+: “Deberíamos empezar a trabajar el 1° de septiembre y todavía no sabemos en qué situación estamos“. Al igual que Camila y Lucía, ella también obtuvo una calificación de 86 puntos. Según Agustina, ”transitar esta situación es muy humillante“.

Agustina rindio el examen bajo sospecha y dialoga con LN+

Para esta médica, la situación “provoca mucha ansiedad”. “Hasta ahora son todos rumores, y que se postergue nuestra carrera profesional solo por rumores nos da mucho dolor“, concluyó.