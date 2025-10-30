Qué dijo Maslatón tras reunirse con Cristina Kirchner

El jueves, el abogado Carlos Maslatón se reunió con la expresidenta Cristina Kirchner en su departamento de Constitución, donde ella cumple arresto domiciliario. Tras el encuentro, Maslatón compartió sus impresiones en redes sociales, lo que generó repercusión en el ámbito político.

El encuentro en San José 1111 de Maslatón con Cristina

Maslatón explicó que desde hace años buscaba dialogar con Cristina Kirchner para analizar los eventos en Argentina desde octubre de 2011. Según él, este período marcó el inicio de una “grieta nacional” por la incomprensión de mensajes e intenciones políticas. En un extenso posteo en X, incluyó una cita bíblica del Evangelio según San Mateo, estableciendo un paralelismo con la situación de lawfare denunciada por la expresidenta.

Carlos Maslatón luego de visitar a Cristina Kirchner (X: @CarlosMaslaton)

“Hacía años que quería hablar con ella para analizar parte de lo sucedido en la Argentina en especial desde octubre de 2011 cuando, lamentablemente, se genera la grieta nacional por incomprensión mutua de mensajes y de intenciones políticas”, escribió Maslatón en X.

La visión de Maslatón sobre Cristina Kirchner

Tras la reunión en la calle San José 1111, Maslatón describió a Cristina Fernández de Kirchner como “bien y fuerte” y reconoció ser crítico con su gestión entre 2012 y 2013: “Participé de las tres marchas del 13S, 8N y 18A. Que entonces creíamos que el país marchaba hacia el chavismo venezolano, una mala interpretación por cierto pues ella y el peronismo mostraron tolerancia hacia el disidente, comportamiento democrático y condena a todo regreso a formas violentas para la política nacional."

Maslatón y Cristina Kirchner mantuvieron un breve encuentro tras una entrevista de la ex presidenta en Duro de Domar en mayo de 2023 Instagram/@CarlosMaslatón

Los temas centrales de la conversación

Durante el encuentro, según Maslatón, analizaron la economía actual y los errores financieros del gobierno. Maslatón ratificó su postura, expresada en posteos anteriores, de que la expresidenta fue sentenciada con criterios políticos. Afirmó que, como miembro de la generación política de 1983, no acepta el encarcelamiento del adversario para proscribirlo de la competencia electoral.

“Le ratifiqué, conforme a mis posteos anteriores que considero que fue sentenciada con criterio políticamente motivado y que, perteneciendo yo a la generación política de 1983, no acepto encarcelar al adversario para proscribirlo de la competencia electoral. No estuvo ausente de la conversación el tema Irán y AMIA, y en este sentido le conté de mi reunión con el Presidente de Israel Shimon Peres de noviembre de 2010 donde él me expresó su agradecimiento por las gestiones de Cristina en este aspecto así como las de Néstor Kirchner cuya muerte lamentó fuertemente”, aseguró Maslatón.

Carlos Maslatón defendió a la exmandataria Matías Boela

Eduardo Valdés gestionó la reunión: “Estuvo presente y gestionó la reunión Eduardo Valdés, amigo personal del peronismo desde hace 43 años, con quien conviví en la política universitaria, en la transición democrática y en la Ciudad siendo él Secretario General de la Intendencia y yo un concejal por la Ucedé”.

Maslatón concluyó su posteo deseando lo mejor a Cristina Kirchner, a quien considera apreciada por gran parte de la población y merecedora de respeto. “Le deseo todo lo mejor a CFK, apreciada por gran parte de la población y que merece respeto. En sus 8 años de gobierno tuvo aciertos y equivocaciones, como todos, pero trató de hacer lo mejor para el país”, concluyó.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.