Cristina Kirchner recibió a Carlos Maslatón en su casa: “La encontré bien y fuerte”

La expresidenta Cristina Kirchner recibió este jueves en su casa de Constitución -donde cumple prisión domiciliaria tras ser condenada en la causa Vialidad- al abogado Carlos Maslatón.

“Hacía años que quería hablar con ella para analizar parte de lo sucedido en la Argentina en especial desde octubre de 2011 cuando, lamentablemente, se genera la grieta nacional por incomprensión mutua de mensajes y de intenciones políticas”, escribió el exconcejal de la UCeDé (Unión del Centro Democrático) en un posteo en X.

Maslatón, que es popular en redes sociales por sus provocadores posts, escribió un largo texto sobre el encuentro. La publicación comienza con una cita bíblica que busca establecer un paralelismo con la situación de lawfare que la dirigente personita denuncia: “Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Evangelio según San Mateo, Capítulo 5, Versículo 10, Nuevo Testamento".

“Estas máximas de Jesucristo fueron expresadas en el año 29 frente a un grupo de judíos que habitaban las orillas del Mar de la Galilea-Israel, en la Judea del siglo I ocupada por el Imperio Romano. Junto al resto de las Bienaventuranzas, es uno de los mensajes más fuertes de la historia de la humanidad. Forman parte de la cultura universal y son aplicables a las injusticias actuales”, completa.

Acto seguido, pone el foco sobre su encuentro con la exmandataria. “Ayer me reuní con Cristina Fernández de Kirchner en San José 1111. Hacía años que quería hablar con ella para analizar parte de lo sucedido en la Argentina en especial desde octubre de 2011 cuando, lamentablemente, se genera la grieta nacional por incomprensión mutua de mensajes y de intenciones políticas", sostiene.

Dice haberla encontrado “bien y fuerte”, y admite: “Le dije que fui muy crítico de su gobierno en 2012-2013 y que participé de las tres marchas del 13S, 8N y 18A. Que entonces creíamos que el país marchaba hacia el chavismo venezolano, una mala interpretación por cierto pues ella y el peronismo mostraron tolerancia hacia el disidente, comportamiento democrático y condena a todo regreso a formas violentas".

Durante la reunión, el exreferente del liberalismo y la exvicepresidenta analizaron “la economía y los errores financieros del gobierno actual”. “Le ratifiqué, conforme a mis posteos anteriores que considero que fue sentenciada con criterio políticamente motivado y que, perteneciendo yo a la generación política de 1983, no acepto encarcelar al adversario para proscribirlo de la competencia electoral”, cuenta.

Y aclara: “No estuvo ausente de la conversación el tema Irán y AMIA, y en este sentido le conté de mi reunión con el Presidente de Israel Shimon Peres de noviembre de 2010 donde él me expresó su agradecimiento por las gestiones de Cristina en este aspecto así como las de Néstor Kirchner cuya muerte lamentó fuertemente".

“Estuvo presente y gestionó la reunión Eduardo Valdés, amigo personal del peronismo desde hace 43 años, con quien conviví en la política universitaria en la transición democrática y en la Ciudad siendo él Secretario General de la Intendencia y yo un concejal por la Ucedé“, precisó sobre el final del posteo.

Y cerró: “Le deseo todo lo mejor a CFK, apreciada por gran parte de la población y que merece respeto. En sus 8 años de gobierno tuvo aciertos y equivocaciones, como todos, pero trató de hacer lo mejor para el país”.

No es la primera vez que Maslatón y Cristina Kirchner se ven las caras. Tras la entrevista de la dos veces presidente en Duro de Domar en mayo de 2023, ambos compartieron algunas palabras detrás de cámara.

“Fue un saludo frente a todos los demás. Le dije: ‘Gracias por la mención, le deseo mucha suerte’. Le dije: ‘Yo creo que usted tiene que ser candidata este año, me parece que equilibra", contó entonces a Urbana Play.