Qué dijo Massa sobre el encuentro de Milei y Trump
El exministro de Economía se pronunció luego de la reunión bilateral en Washington; criticó de modo indirecto las declaraciones del mandatario norteamericano sobre los comicios legislativos
El exministro de Economía, Sergio Massa, y otros referentes del peronismo reaccionaron este martes a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los pronunciamientos ocurrieron después de la reunión del mandatario norteamericano con su par argentino, Javier Milei, en la Casa Blanca. Las críticas de la oposición se centraron en el condicionamiento del apoyo financiero de Washington al resultado de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.
El exministro de Economía, Sergio Massa, respondió a los dichos del presidente estadounidense a través de un mensaje en la red social X. “Nuestro campo, nuestras industrias, nuestras pymes, nuestro talento, nuestros trabajadores, nuestros investigadores, nuestras universidades... eso es lo único que nos va a hacer grandes”, remarcó Massa.
Massa acompañó su mensaje con un video de archivo. El material corresponde a una entrevista que ofreció en el canal LN+ durante la campaña nacional de 2023. En ese fragmento, el entonces candidato afirmaba su confianza en el país. “Volvería a elegir la Argentina para nacer y volvería a creer que este es el mejor país del mundo para vivir”, se lo escucha decir en el clip.
Qué dijo Donald Trump sobre las elecciones
El fuerte rechazo del arco opositor se originó por una declaración de Donald Trump durante la cumbre con Javier Milei. El presidente de Estados Unidos condicionó el apoyo financiero a la Argentina al resultado electoral. El mandatario norteamericano supeditó la ayuda del Departamento del Tesoro a un triunfo del oficialismo en los comicios de medio término.
“El plan puede fallar, sí, pero también le puede ir bien. Le vamos a dar la chance. Todo puede fallar”, respondió Trump sobre la posibilidad de que el plan de auxilio económico fracase. Luego, agregó la frase que generó la controversia y la réplica del peronismo: “Si no gana, no contará con nosotros. Si pierde, no seremos generosos con la Argentina”. La oposición interpretó estas palabras como una forma de intervencionismo electoral.
La ironía de Cristina Kirchner desde su prisión domiciliaria
La ex vicepresidenta Cristina Kirchner fue una de las primeras figuras en reaccionar: emitió un breve e irónico mensaje desde San José 1111. Pocos minutos después de conocerse las palabras de Trump, publicó en su cuenta de X: “¡Argentinos... ya saben lo que hay que hacer!”.
El pronunciamiento de la exmandataria fue uno de los más difundidos dentro del espacio opositor. Su hijo, Máximo Kirchner, también se manifestó. El jefe del PJ bonaerense y de La Cámpora utilizó una historia en la red social Instagram para expresar su postura. “Mientras el presidente de Estados Unidos, de frente, condiciona la ayuda según a quién votemos, Milei mira a su pueblo con la nuca”, escribió junto a una foto que exhibe al presidente argentino de espaldas.
La broma de Alberto Fernández
Incluso el expresidente Alberto Fernández abandonó su bajo perfil de los últimos años para participar del debate. El exmandatario realizó un juego de palabras en su cuenta de la red X en alusión al apellido del presidente norteamericano. “Todo era una Trump (a)”, escribió Fernández de forma escueta.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, no se pronunció con la misma velocidad que otros dirigentes de su espacio. Las declaraciones de Trump lo encontraron en medio de una recorrida de gestión y campaña por el conurbano.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Mariano Spezzapria.
