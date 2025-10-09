Video: Lilia Lemoine denunció haber sido agredida luego de volverse a pelear con Marcela Pagano en Diputados

Luego de volver a cruzarse con la diputada de Coherencia Marcela Pagano, la legisladora libertaria Lilia Lemoine denunció haber sido agredida por su compañera de recinto.

La secuencia comenzó cuando ambas protagonizaron un intercambio en la Cámara baja durante la sesión en la que se trataron el límite de uso de los DNU y el pedido del juez Lino Mirabelli para avanzar en medidas contra José Luis Espert, en medio de la polémica por sus vínculos con Federico “Fred” Machado, con causas por narcotráfico.

En este contexto, las parlamentarias discutieron en el sector de la banca de la periodista, luego de que la legisladora ligada a Javier Milei se acercara. Tras una discusión, Lemoine la acusó de golpearla.

Tras una serie de comentarios, Lemoine se acercó con el celular en la mano y grabó a Pagano y a Lourdes Arrieta sentadas en sus respectivas bancas. Las diputadas, que tenían carteles que decían “Narcotráfico nunca más” -en respuesta al Gobierno por su frase de campaña en PBA y el caso Espert- le dijeron “ñoqui” y taparon la cámara con los papeles que estaban levantando.

El cruce entre Lemoine y Pagano

“Me pegaste en cámara”

“Son violentas. Me estás pegando”, recriminó Lemoine, a lo que Pagano respondió: “Sí. Dale, denunciame. Narco”. Inmediatamente después, la diputada de LLA agarró el cartel e intentó romperlo, pero Pagano la detuvo, le quitó la mano y gritó: “Soltame”.

Lemoine así acusó un golpe en la mano y expresó: “Mirá cómo me dejaste, Marcela. Me pegaste y quedó grabado. ¿Sos boluda? Yo te saqué el cartelito. ¿Así le pegás a tu hijo? Me preocupa. Me pegaste en cámara, pelotuda. Miren cómo se me pone roja la mano”.

Sumado a eso, Arrieta inició una transmisión en vivo en Instagram y grabó el episodio. “Pobrecita, le tocaron la mano y dice que le pegaron. Ahí se va como una rata. Como lo que es: un parásito”, se las escucha gritar, junto con Pagano, mientras Lemoine las filmaba, por su parte, con su celular.

La vicepresidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, que se encontraba al frente del debate, debió intervenir: “Le voy a pedir a la diputada Lemoine y a la diputada Pagano que se dejen de pelear adentro del recinto”.