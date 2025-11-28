Patricia Bullrich confirmó su decisión de auditar el funcionamiento de la entidad madre del fútbol nacional desde su banca en el Congreso. La funcionaria apuntó contra la administración de la calle Viamonte y alertó sobre la necesidad de revisar la estructura jurídica de la organización deportiva tras las recientes medidas disciplinarias contra clubes opositores.

¿Qué dijo Patricia Bullrich sobre la AFA?

La referente política detalló en diálogo con radio Mitre los ejes de su próxima labor parlamentaria que asumirá el 10 de diciembre y el expediente del fútbol figura entre sus prioridades inmediatas. Asimismo, cuestionó la democracia interna de la AFA y el método de elección de autoridades ante la falta de alternancia real.

La futura legisladora expresó su preocupación sobre el manejo institucional: “Yo lo digo como senadora. Yo lo estuve estudiando. La AFA es una asociación sin fines de lucro que tiene el monopolio de todo. ¿Por qué tiene el monopolio de todo? ¿Cómo es la democracia interna? ¿Cómo es el sistema de elección? Acá hay muchas irregularidades y yo me voy a concentrar en el Senado para estudiar la transparencia de una asociación que no es cualquier asociación, es la AFA".

La perspectiva legal ante una posible intervención

Consultada sobre si avalaría una intervención del organismo que conduce Tapia, mantuvo la prudencia pero ratificó el enfoque jurídico de su labor. Aclaró que el estudio de la normativa resulta esencial antes de cualquier definición. La futura legisladora remarcó que las instituciones deportivas deben alinearse con los cambios que atraviesa la Argentina en materia de transparencia institucional.

Al respecto, explicó: “No lo puedo decir porque no lo hemos hablado. Lo estoy estudiando desde la perspectiva legal porque hoy juro. Entonces, voy a tener la posibilidad de que en la Argentina pensemos en la transparencia. Muchas veces pensamos que las instituciones son los tres poderes, pero hay muchas instituciones en la Argentina que se mueven como si nada hubiera cambiado. Y las cosas se están cambiando”.

Críticas a la gestión de Tapia

En otro tramo del reportaje, la dirigente lanzó duras críticas contra el presidente de la AFA y su entorno. Describió un escenario de retroceso institucional y manejo discrecional de los recursos. Bullrich denunció la existencia de “figurones” y fortunas millonarias alrededor de la conducción actual.

Sus palabras fueron contundentes: “La AFA viene marcha atrás, en la discrecionalidad total, lleno de figurones alrededor de Tapia y veremos qué pasa con él, digamos, con fortunas millonarias”.

Asimismo, profundizó sobre los supuestos favoritismos hacia ciertos equipos y la situación de indefensión de las instituciones menores: “No puede ser que todos saben que hay hijos y clubes que están acomodados, estadios que están acomodados. Hay un montón de irregularidades que son vox populi. Esta cosa de atar a los clubes, de darle determinado beneficio, discrecionalidad...acá los clubes más chicos están atados a la discrecionalidad de la AFA”.

El miedo de los dirigentes y la sanción a Estudiantes

Bullrich insistió en la necesidad de terminar con el incumplimiento de la ley y sugirió que existe un temor generalizado en el ambiente. Aseguró que “muchos se quedan callados porque quizás le tienen miedo a Tapia”. Esta reflexión derivó en el análisis del caso Estudiantes de La Plata. El club recibió una dura sanción luego de que sus jugadores dieran la espalda al plantel de Rosario Central, reciente ganador de un título otorgado por la gestión de Tapia.

Sobre este episodio, la ministra sentenció: “Por ponerse de espaldas le metieron una sanción como si fuera que hubieran asesinado a alguien. Realmente, una cosa increíble. Estamos analizando cómo se hace para cambiar esta institución retrógrada donde los dirigentes se hacen ricos y los clubes tienen que andar mendigando”.

El Tribunal de Disciplina suspendió al presidente del “Pincha”, Juan Sebastián Verón, por seis meses y suspendió dos fechas a los futbolistas que protagonizaron la protesta.

