Por qué Estudiantes le dio la espalda a Rosario Central

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó este jueves las sanciones contra Estudiantes tras el gesto de rechazo protagonizado por sus jugadores hacia sus pares rosarinos en el estadio Gigante de Arroyito. El organismo que preside Claudio Tapia dictaminó castigos severos tanto para la comisión directiva como para el once inicial por la conducta adoptada durante el protocolo de homenaje al ganador de la tabla anual.

El conflicto se originó en la decisión del plantel visitante de evidenciar su disconformidad con las resoluciones de las autoridades del fútbol local. Los futbolistas se ubicaron para el pasillo protocolar, pero giraron su cuerpo para no mirar a sus rivales como señal de rechazo al título que la AFA entregó al club local por liderar la tabla anual.

Esta acción colectiva, definida en el fallo como un “espaldazo”, buscó exponer el descontento con la gestión administrativa de la entidad madre del fútbol nacional. El Tribunal consideró que la maniobra constituyó una “conducta ofensiva” y una violación a los principios del juego limpio, al desnaturalizar un acto de homenaje mediante gestos de desprecio.

Las sanciones contra Verón y los jugadores

El fallo del ente disciplinario recayó con dureza sobre la estructura jerárquica y deportiva del club. Juan Sebastián Verón recibió una inhabilitación de seis meses para cualquier actividad relacionada con el fútbol. La resolución se amparó en una infracción al artículo 12 del Código Disciplinario.

El castigo deportivo afectará de manera directa al funcionamiento del equipo en el próximo torneo oficial. El Tribunal suspendió por dos fechas a los once titulares: Fernando Muslera, Agustín Gómez, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Lucas Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain.

Juan Sebastián Verón fue inhabilitado por seis meses para cualquier actividad vinculada al fútbol JUAN MABROMATA - AFP

La capitanía del equipo también sufrió consecuencias específicas. Santiago Núñez, además de la suspensión de partidos, no podrá ejercer la función de capitán en ningún equipo oficial del club por el término de tres meses. Los jueces fundamentaron esta medida accesoria en su “especial condición de liderazgo”.

El club deberá abonar una multa de 4.000 v.e. (valor entrada). El organismo aclaró que las actuaciones continúan abiertas respecto a los demás miembros de la Comisión Directiva para determinar posibles responsabilidades adicionales.

El polémico Boletín 6625 de la AFA

La controversia del Boletín 6625

La investigación oficial, iniciada bajo el expediente 6793 Bis, se centró en el incumplimiento del protocolo establecido en el Boletín 6625. La normativa dispone la obligatoriedad del pasillo de honor al campeón en el primer encuentro que dispute como local. El reglamento exige a los jugadores permanecer en su lugar, mirar hacia el corredor central y evitar gestos que alteren el acto.

Un detalle técnico del documento digital generó suspicacias en torno a la legitimidad de la norma. Se verificó que el archivo PDF con la reglamentación se creó a las 19.21 del mismo día del partido contra Central, pese a que el texto lleva fecha de febrero de 2025.

La Asociación del Fútbol Argentino defendió la validez del boletín ante las acusaciones de una supuesta manipulación temporal. La entidad aseguró en un comunicado posterior que los documentos poseen números correlativos imposibles de alterar por publicaciones previas o posteriores. Según la explicación oficial, el contenido del reglamento corresponde efectivamente al 12 de febrero de 2025, tal como figura en los registros de su sitio web.

