Tras la sanción a Estudiantes, Patricia Bullrich respaldó a Verón y cargó contra Tapia: “Está con la mafia”

Después de que la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) diera a conocer la sanción contra Estudiantes de La Plata, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió al presidente del conjunto platense, Juan Sebastián Verón, y remarcó que él “está con el hincha de verdad”.

“Verón está con el hincha de verdad. [Claudio] Tapia está con la casta y la mafia de siempre. Así de claro, así de simple. En este país hay que elegir de qué lado se está: del fútbol o de los negocios. La pelota no se mancha, aunque creo que ya está bastante sucia”, señaló la funcionaria en una publicación en su cuenta de X.

La reacción de la ministra se produjo después de que el Tribunal de Disciplina de la AFA anunciara la sanción para Estudiantes por el “espaldazo”. El Pincha visitó a Rosario Central, que acababa de salir campeón de un torneo inventado por Tapia días atrás, y la entidad madre del fútbol argentino lo obligó a realizarle un pasillo de reconocimiento, el cual también fue anunciado como una ley antes del cruce. En tanto, desde el club platense se negaron y los jugadores se dieron vuelta cuando el Canalla ingresó al campo de juego.

La reacción de los jugadores de Estudiantes generó que cinco días después la AFA dictara una sanción: el tribunal suspendió a Verón por seis meses y todos los futbolistas que protagonizaron el acto fueron castigados con dos fechas de suspensión. El Pincha, por su parte, visitará a Central Córdoba en Santiago del Estero -club afín a Pablo Toviggino, tesorero de la asociación- por los cuartos de final y no podrá contar con gran parte del plantel.

El escándalo por la premiación a Rosario Central abrió una grieta en el fútbol argentino entre quienes apoyan a Tapia y quienes están del lado del accionar de Verón. Varios equipos del ascenso y algunos de la primera división respaldaron la administración del presidente de la AFA y emitieron un comunicado en redes sociales. Dejaron un mensaje Colón, Nueva Chicago, All Boys, Deportivo Madryn, Ferro, Chacarita y Racing de Córdoba, entre muchos otros.

El cruce anterior entre Bullrich y la AFA

Meses atrás, la ministra tuvo un fuerte enfrentamiento con dirigentes de la AFA por la vuelta del público visitante al fútbol argentino, la cual desde el Gobierno ven como una situación difícil de aplicar y desde la entidad ven como un hecho factible y, de hecho, comenzaron a implementar paulatinamente. En esa ocasión, Toviggino se cruzó con Guillermo Francos, entonces jefe de Gabinete, luego de que el funcionario gubernamental señalara que la vuelta de visitantes en un partido entre Lanús y Rosario Central se dio como “uso político” en la previa de las elecciones bonaerenses de medio término.

En respuesta, el tesorero le apuntó: “Te equivocás, hombrecito de dientes amarillos. Si el comandante (Tapia) y yo jugaramos un rol político, te aseguro que el justicialismo tendría una discusión menos en sus listas de candidatos. Nosotros solo administramos futbol hace ocho años. Ese fútbol argentino que lleva en sus hombros, en ese breve lapso, algunos logros, como una Finalissima, dos Copa América y una Copa del Mundo. Te deseo un muy feliz y triste final, pronto“.

Acto seguido, Bullrich tomó postura y advirtió con aplicarle derecho de admisión a Toviggino por sus declaraciones y aseguró que la mano derecha de Tapia “usó un lenguaje mafioso y no es el ejemplo que la AFA debe dar”. “Si a un comentario de un ciudadano que pide prudencia él dice que le desea la muerte, no puede ingresar”, dijo en LN+.