Qué pasó con Estudiantes y la sanción que le impuso la AFA

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un dictamen contra Estudiantes tras los eventos ocurridos en el estadio Gigante de Arroyito. El organismo resolvió aplicar inhabilitaciones deportivas e institucionales severas a raíz del “espaldazo” del club platense a Rosario Central.

El motivo del reclamo durante el pasillo de honor

La sanción tiene su origen en una manifestación específica del plantel de Estudiantes antes del inicio del encuentro, cuando los jugadores le dieron la espalda a sus rivales durante el pasillo de recepción protocolar, una acción en respuesta al título que Claudio “Chiqui” Tapia entregó a Rosario Central.

Estudiantes le dio la espalda a Rosario Central y fue sancionado por la AFA Captura ESPN Premium

El reconocimiento oficial de la AFA hacia el Canalla se debió a su liderazgo en la tabla anual. El Tribunal consideró que los futbolistas desnaturalizaron el homenaje mediante “gestos colectivos de desprecio” y calificó el hecho como una conducta ofensiva.

La sanción que le impuso la AFA a Estudiantes

El fallo se fundamenta en la infracción al artículo 12 del Código Disciplinario. La pena de mayor gravedad recae sobre la máxima autoridad de la institución, Juan Sebastián Verón, quien recibió una suspensión de seis meses para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol.

La AFA sancionó a Verón y no podrá ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol JUAN MABROMATA - AFP

Los futbolistas titulares presentes en el evento también recibieron castigos. El Tribunal impuso dos fechas de suspensión a los once jugadores que formaron parte del pasillo y dieron la espalda al equipo rival. La lista de sancionados incluye a Fernando Muslera, Agustín Gómez, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Lucas Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain.

Existe una penalidad accesoria específica para Santiago Núñez, el director técnico del plantel, quien no podrá ejercer la capitanía de ninguna división del club por el término de tres meses. El organismo justificó esta decisión en su “especial condición de liderazgo” y las facultades disciplinarias del tribunal.

El ingreso del equipo de Rosario Central a la cancha y la reacción del plantel de Estudiantes de La Plata Captura

En el plano económico, la institución deberá abonar una multa equivalente a 4.000 v.e. (valor entrada). El fallo califica la acción como una “conducta ofensiva” y una violación a los principios del juego limpio. Las suspensiones deportivas se harán efectivas en el próximo torneo oficial del plantel masculino para no alterar la integridad de la competencia actual.

La postura de la AFA

El organismo abrió el expediente 6793 Bis de oficio para investigar el comportamiento del plantel. El reglamento estipula la obligatoriedad de realizar un pasillo de recepción al equipo campeón en su primer partido como local.

La discusión técnica surgió alrededor del documento que avalaba esta obligación. El Boletín 6625, con fecha de febrero de 2025, establecía las normas del protocolo. El análisis de los metadatos del archivo PDF reveló la creación del documento a las 19.21 del mismo día del partido entre Estudiantes y Rosario Central.

El polémico Boletín 6625 de la AFA

La Asociación del Fútbol Argentino desestimó las acusaciones de irregularidad. En un comunicado oficial, la entidad aseguró la correlación numérica y de fecha del boletín con las resoluciones de febrero. Argumentaron su ubicación entre los boletines 6625 y 6661 en la página web oficial para ratificar su validez temporal original.

La reacción de Estudiantes tras la sanción de la AFA

La Comisión Directiva del club platense convocó a una reunión de urgencia tras conocer el fallo y emitió un comunicado donde expresa su “respaldo absoluto” a Juan Sebastián Verón y a los jugadores sancionados. Los dirigentes analizan el dictamen para impulsar las medidas correspondientes en defensa de los intereses del club.

La institución platense difundió un mensaje oficial tras el fallo del Tribunal de Disciplina (X: @EdelpOficial)

Estudiantes afronta su próximo compromiso deportivo en este contexto de tensión, el sábado 29 a las 21.30 contra Central Córdoba en el estadio Madre de Ciudades. El rival de turno, cercano a la gestión del tesorero de AFA Pablo Toviggino, protagonizó un episodio similar recientemente al no realizar pasillo a Independiente Rivadavia, aunque sin sanciones posteriores.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.