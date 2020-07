El jefe de gabinete dialogó con Reynaldo Sietecase sobre la polémica en torno al retuit que el Presidente hizo de un irónico meme contra el periodista de El Trece Fuente: Archivo

Santiago Cafiero intentó minimizar la polémica alrededor del tuit que resumía su discusión con Diego Leuco pero ilustrada con golpes de puño contra el periodista. Ese mensaje cobró mayor relevancia cuando fue retuiteado por Alberto Fernández . El jefe de gabinete justificó el incidente como "parte de la lógica de las redes sociales".

En diálogo con Reynaldo Sietecase (Radio Con Vos), Santiago Cafiero rechazó la necesidad de realizar una autocrítica por parte del gobierno.

"Primero, fue una nota muy correcta y en ningún momento ni yo me sentí agraviado ni creo que el periodista se sintió agraviado. La nota fue correcta", se excusó el jefe de Gabienete y luego agregó: "Después, como sucede siempre en las redes sociales se arman memes, se arman dibujos. Las redes sociales están claramente divididas entre tribunas y de un lado hacen una interpretación y, de otro lado, hacen otra interpretación. Es parte de la lógica de las redes sociales".

Sin embargo, Sietecase enfatizó el accionar de Alberto Fernández en las redes sociales: "Lo sorprendente es que es el Presidente el que retuitea. Porque cuando uno retuitea de alguna manera avala una opinión".

Al respecto, Cafiero minimizó el impacto de las publicaciones realizadas en las redes sociales sobre su cruce con Leuco y descartó que haya agresividad por parte del Presidente. "Pero eso no es agresivo. Porque sino estamos un estiramiento de un meme que es irónico, que es metafórico, que no es agresivo en absoluto y planteamos un lineamiento directo entre eso y lo que sucedió ayer", sostuvo.

"Yo no hago ningún lineamiento. Digo que, si uno tiene un discurso desde el poder político, que a mí me parece saludable por cierto, me parece que hay que acompañarlo", argumentó Sietecase. "¿Pero no te parece que lo acompañamos nosotros?", dijo el ministro coordinador.

"Por lo pronto habría que decirle al Presidente que ponga a una community manager y suelte las redes sociales", dijo el conductor.

Cafiero redobló su apuesta: "No solo hablamos de diálogo político, lo instrumentamos. Me parece que el día de ayer es un día en el que el Presidente se vuelve a exhibir con todos los gobernadores de todas las provincias de todos los colores políticos donde también estaban empresarios, representantes de cámaras empresarias y gremiales. Y nadie les pregunta cuál es su color partidario y si adhieren o no adhieren a las políticas del Gobierno".

Finalmente, el jefe de gabinete, dijo: "Después, por otro lado, trascendieron reuniones del Presidente con intendentes del conurbano que son de Cambiemos".

La entrevista completa a Santiago Cafiero