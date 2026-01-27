La relación de Scioli con Chiqui Tapia que explicaría sus evasivas por las denuncias a la AFA

Mucho antes de cruzar del peronismo a La Libertad Avanza y de apoyar el desembarco de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), Daniel Scioli forjó una relación especial con Claudio “Chiqui” Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) al que evitó cuestionar en una entrevista en LN+ al ser consultado por las denuncias judiciales en su contra.

“Me tengo que ir a comer”, se excusó anoche Scioli de referirse a las acusaciones que pesan sobre el titular de la AFA. Previamente, durante la entrevista, había respondido con evasivas o frases confusas que evidenciaron su incomodidad con el tema.

La reacción de Scioli cuando le preguntaron sobre el escándalo de la AFA

El vínculo de Scioli con Tapia comenzó con los torneos de futsal que organiza la AFA. Participa periódicamente desde hace años el Club Sporting Villa La Ñata, donde juega Scioli con el dorsal 9 y al que apodan “Pichichi”, como le dicen a los goleadores en España. En la temporada 2018, Scioli convirtió más de 100 tantos y uno de los partidos que más recuerda, justamente, fue contra Barracas Central, al que le ganó 10 a 3, con dos anotaciones en tres minutos del por entonces diputado nacional del PJ. En la previa a ese partido, Scioli divulgó videos con su entrenamiento y hubo mensajes a Tapia, el titular de Barracas Central que todavía no llevaba un año al frente de la AFA ni había construido el poder que ostenta hoy.

Ironías del destino: casualmente, a cargo del futsal en la AFA estuvo Luciano Pantano, el monotributista que figura como uno de los dos dueños formales de la quinta Villa La Rosa, en Pilar, que se sospecha que es de Pablo Toviggino, el tesorero de la entidad deportiva que está en la mira de la Justicia por presunto lavado de dinero.

Pero la relación entre Scioli y Tapia alcanzó su cima en 2021, cuando el ahora funcionario libertario era embajador argentino en Brasil, donde ese año se jugó la Copa América. Eran tiempos de pandemia por el coronavirus y Scioli se puso al frente de las negociaciones con el gobierno brasileño y la Conmebol para organizar la llegada del seleccionado argentino, que conquistó la copa en el Maracaná después de 28 años sin títulos. Aquella noche, en Río de Janeiro, Scioli festejó el campeonato con la delegación argentina que encabezaban Chiqui Tapia y Lionel Messi.

Claudio Tapia y Daniel Scioli Sitio Oficial de la Asociación del Fútbol Argentino

Cuando Javier Milei lo designó como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Scioli se puso al frente del impulso oficial por la llegada de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) al fútbol argentino. La pulseada lo enfrentó fugazmente con Tapia.

“¿Por qué se resisten de tal manera a que los socios de los clubes decidan en libertad? Pregunto. ¿No está bueno que esté la alternativa de que puedan mejorarse las instalaciones de los clubes?”, defendió Scioli a las SAD. Y contó detalles de lo que le habría dicho al jefe de la AFA. “Lo llamé y le dije que n distintos países americanos, en Uruguay, Brasil, Colombia, esto se está implementando más allá de lo que ocurre en el fútbol europeo. Entonces, ¿por qué desperdiciar una oportunidad de que esos clubes que sus socios en su mayoría decidan por este camino para cuidar la infraestructura, para cuidar su identidad, sus instalaciones?”, dio su versión.

Emerson Shiromaru, Director Internacional de Operaciones de Innovaciones y Tecnología de la empresa Penalty; Claudio Tapia y Daniel Scioli Sitio Oficial de la Asociación del Fútbol Argentino

Tanta confusión generó la reacción de Scioli ante la consulta sobre Tapia que le hizo LN+ que hasta un embajador libertario lo cuestionó, tal vez sin darse cuenta de que el secretario de Turismo forma parte del mismo gobierno al que él representa. Se trata de Fernando Iglesias, el nuevo embajador argentino ante Bélgica y la Unión Europea, que a pesar de estar lejos de Buenos Aires no pierde la gimnasia de enredarse en discusiones por las redes sociales con desconocidos que militan en el peronismo. “Usted votó a un motonauta para presidente, jefe”, le espetó Iglesias por la red X al usuario @elpeladohiberna, que cuestionó su designación como representante en Bruselas.

Usted votó a un motonauta para presidente, jefe. https://t.co/J9mNKl5yNU — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) January 25, 2026