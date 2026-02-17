El empresario de la carne Alberto Samid permanece internado en un sanatorio de Punta del Este tras sufrir una complicación repentina. Su esposa confirmó el diagnóstico mediante un comunicado en las redes sociales donde detalló la gravedad de la situación y solicitó asistencia directa a las autoridades de la provincia de Buenos Aires para coordinar un retorno urgente a la Argentina.

¿Qué le pasó a Alberto Samid?

El dirigente peronista de 78 años atraviesa un momento delicado de salud en Uruguay. La información oficial surgió a partir de una publicación de su esposa, Marisa Scarafía. La mujer utilizó la cuenta personal de Samid en la red social X para notificar a los seguidores sobre la evolución del cuadro. El ingreso al centro médico ocurrió inicialmente por una infección urinaria, pero después cambió a un cuadro de mayor gravedad.

La situación cambió con el correr de las horas. Los estudios clínicos posteriores revelaron la presencia de un virus en la sangre, un nuevo diagnóstico que complicó el panorama general del paciente y generó una caída en todos sus valores hematológicos, incluidas las plaquetas y los glóbulos blancos.

La esposa del empresario expresó textuales palabras sobre la internación: “Alberto se encuentra internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este. Ingresó primero por una infección urinaria, pero el cuadro se complicó porque le detectaron un virus en sangre que no se sabe bien qué es pero es muy peligroso, ya que tiene bajo todos los valores de sangre, plaquetas, glóbulos blancos y otros valores”.

El pedido de traslado sanitario

La gravedad del cuadro motivó un pedido de auxilio logístico por parte del entorno familiar. La solicitud se centró en la necesidad de un avión sanitario para cruzar la frontera de manera segura y con el soporte médico adecuado. Scarafía dirigió su mensaje específicamente a la esfera política bonaerense y apeló a la gestión del gobernador Axel Kicillof y a los intendentes de extracción justicialista para conseguir los medios de transporte necesarios.

“Necesitamos que sea trasladado a Buenos Aires y la única manera es mediante un avión sanitario. Por eso le pido encarecidamente al señor gobernador, a los intendentes peronistas y a todos los compañeros, que nos ayuden con este tema. Es urgente. Alberto necesita estar en su país atendido por sus médicos”, manifestó.

El mensaje público concluyó con un agradecimiento anticipado a quienes pudieran gestionar la ayuda y un pedido de carácter espiritual a los seguidores del dirigente. “A todos ustedes que tanto lo quieren, les pido recen por él. Muchas gracias de todo corazón por lo mucho o poco que puedan hacer”, concluyó.

Antecedentes del centro médico y del paciente

La atención médica tiene lugar en el Hospital Cantegril, un sanatorio privado que se ubica en la ciudad balnearia uruguaya. La institución posee un historial reconocido por la atención a diversas figuras en situaciones críticas. En ese mismo establecimiento recibieron tratamiento personalidades como Susana Giménez durante la pandemia, la exmodelo “Pata” Villanueva y Diego Maradona en el año 2000.

El empresario cuenta con antecedentes recientes en el ámbito judicial y electoral. La justicia dictó sentencia en su contra en 2019 y el tribunal lo condenó a cuatro años de prisión domiciliaria tras hallarlo culpable de liderar una asociación ilícita destinada a la evasión de impuestos en su cadena de frigoríficos.

Alberto Samid fue condenado a cuatro años de prisión domiciliaria por haber creado una asociación ilícita

Samid cumplió su condena y buscó reinsertarse en la política activa. Participó en las elecciones de medio término del año pasado y se presentó como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en la lista del Frente Patriota Federal, pero la campaña no logró captar el apoyo necesario y no obtuvo los votos suficientes para acceder a una banca.

