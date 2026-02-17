Manuel Adorni y Manuela Castañeira se cruzaron por el Campamento Anticapitalista: “Lograron lo que nunca nadie”

La dirigente de izquierda Manuela Castañeira celebró en X que se realizó la sexta edición del Campamento Anticapitalista y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, le respondió con ironía. El funcionario nacional la chicaneó respecto al número de votos que sacó en las últimas elecciones y la excandidata a diputada lo trató de “envidioso”.

“Explota el sexto Campamento Anticapitalista Internacional del Ya Basta. Acá está la juventud que se organiza contra la derecha y por una salida anticapitalista”, expresó Castañeira, que compartió una imagen con todos los participantes del evento y banderas, y añadió: “Tiemblan Milei, Adorni y todos los liberfachos”.

Minutos más tarde, Adorni, que habitualmente responde a comentarios de militantes del Nuevo Mas -principalmente cuando lo mencionan-, reaccionó al posteo e ironizó: “Lograron lo que nadie: todos sus votantes salieron en una misma foto. Nuevo récord Guinness. Fin”. Además convocó, a modo de broma, a los militantes libertarios a realizar un “campamento capitalista”.

Asimismo, la dirigente le contestó y retrucó: “Manuel, qué envidioso. ¿Será porque la ideología liberfacha no pega en la juventud? Besitos anticapitalistas“.

Un día atrás, durante la presentación del campamento, Federico Winokur, quien fue candidato del Nuevo Mas en las últimas elecciones legislativas porteñas, afirmó que en el evento participó una generación que “se organiza contra el capitalismo y se solidariza con las luchas en todo el mundo” e indicó: “Estamos con los migrantes que luchan contra la policía racista de ICE, somos Alex Pretti, somos Renée Good, estamos con las mujeres de Irán y con el pueblo palestino que resiste heroicamente contra el genocidio del Estado de Israel. Estamos con los trabajadores que se organizan contra la reforma laboral de Milei y los que dicen ‘fuera yankees de América Latina’”.

A su vez, como cierre al video, declararon desde el partido: “Sumate a la juventud anticapitalista para hacerle frente a los fachos y que Adorni la siga mirando por Instagram”.

Lo cierto es que Adorni y militantes del Nuevo Mas suelen intercambiar comentarios en redes sociales. Durante el último campamento, el jefe de Gabinete les deseó suerte y chicaneó: “Ojalá recauden mucho dinero con la venta de entradas para poder solventar el mega evento, ya que entiendo que conseguir empresas sponsors les debe resultar dificultoso”.

Incluso, también se cruzaron cara a cara durante el debate en la ciudad de Buenos Aires antes de las elecciones legislativas, en mayo de 2025. Allí, Adorni, candidato libertario, apuntó contra Winokur, representante en la lista del Nuevo Mas: “Me dedicaste un campamento anticapitalista y cobrabas entrada por Mer cado Pago. No te voy a hacer ninguna pregunta porque ningún comunista tiene la idoneidad suficiente para ocupar ningún cargo en la República Argentina”.