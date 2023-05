escuchar

Alberto Fernández habló sobre la decisión de la Corte Suprema de suspender las elecciones a gobernador en San Juan y Tucumán, en una cadena nacional donde el Presidente se refirió a esta medida que alteró el cronograma electoral de estas dos provincias, cuyas votaciones a gobernador y otros cargos locales estaban previstas para el domingo 14 de mayo.

En sus palabras, destacó que el Poder Ejecutivo respetará la decisión tomada por ambas jurisdicciones: “En el marco del respeto al federalismo, desde el Gobierno nacional vamos a acompañar las decisiones que tomen los gobiernos provinciales ante estos hechos”. De esta forma, se mantiene la decisión de la administración tucumana de suspender todos los comicios previstos para el domingo, y la de San Juan de continuar con la votación para todos los cargos inferiores a la de gobernador.

Pero Fernández también cargó duramente contra la medida y la misma Corte Suprema. En su cadena nacional la acusó, entre otras cosas, de querer desviar la atención sobre investigaciones que involucran a sus miembros, así como de responder a los intereses de la oposición y “los grupos concentrados del poder económico y mediático”.

Qué dijo Alberto Fernández sobre la suspensión de las elecciones en Tucumán y San Juan

El primer mandatario habló a la nación desde la Quinta de Olivos, donde Fernández señaló que la decisión de la Corte había sido tomada “luego de tener largo tiempo la cuestión en estudio”, con lo que buscó señalar un presunto oportunismo político por parte de los magistrados. “No puedo soslayar que estas decisiones se tomaron en provincias donde se proyectaba una victoria del peronismo, que se habrían sumado a otros triunfos del oficialismo del pasado domingo”, continuó.

El mensaje en cadena nacional continuó haciendo una relación entre los jueces de la Corte Suprema y la oposición: “tampoco puedo soslayar que el fallo llega un día después de que Mauricio Macri tratara de feudos a las provincias norteñas en las que su espacio político preveía una derrota”. “La Corte ha demostrado una vez más que es capaz de adecuar sus decisiones a las necesidades políticas de la oposición, y así otra vez ha dejado en evidencia su carácter antidemocrático y su profunda desatención al régimen federal que nos gobierna”. Relacionar al cuerpo que encabeza el Poder Judicial con la oposición fue una de las constantes del mensaje, donde Fernández llegó a decir que “se han convertido en el brazo opositor y de los grupos concentrados de poder económico y mediático”.

La alocución del Presidente se mantuvo dura contra las medidas cautelares adoptadas por el Supremo Tribunal y los miembros mismos que la integran. Dijo que la decisión tomada por Horacio Rosatti, presidente del cuerpo, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz —el cuarto juez, Ricardo Lorenzetti, está en el extranjero— de suspender las elecciones provinciales “deja a la democracia como rehén de un grupo de jueces que no observa criterios de justicia”.

Alberto Fernández también señaló que las polémicas medidas judiciales se conocieron mientras declaraba en el Congreso de La Nación Héctor Marchi, el exadministrador de la Corte Suprema, quien contó ante la Comisión de Juicio Político que fue removido de su cargo tras señalar irregularidades en el manejo de los fondos de la Obra Social del Poder Judicial: “Tampoco es casual que hayan dictado la suspensión [de las elecciones] mientras se desarrollaba una sesión en el Congreso donde se estaba denunciado a miembros de la corte por supuesta corrupción en el manejo de fondos públicos”, apuntó para concluir que “la degradación judicial debe concluir”.

En este punto, lanzó: “No conocemos el patrimonio de ninguno de los jueces de la Corte Suprema”. Y en ese contexto, cuestionó distintas decisiones de este cuerpo que consideró polémicas, como los fallos a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el tema de la coparticipación y el beneficio del 2x1 en condenas a criminales de lesa humanidad de la última dictadura: medida con la cual finalmente se retrocedió ante el descontento popular.

Para referirse al Poder Judicial de manera más amplia, el Presidente también señaló el viaje a Lago Escondido de tres jueces federales junto a empresarios de medios y el exministro de Seguridad porteño como un signo de degradación de este poder del estado. En este sentido, señaló que “se trata del mismo Poder Judicial que persigue de forma sistemática a la vice con argumentos forzados, extendiendo su derecho de defensa y dictando sentencias con relatos redactados en mesas judiciales”

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, también recibió un párrafo específico de la cadena nacional, en respuesta a sus declaraciones de ayer en la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense (AmCham), donde el magistrado cuestionó una supuesta “expansión incontrolada de la emisión monetaria”.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Horacio Rosatti, recibió una dura respuesta del Presidente por su intervención de ayer en la AmCham Celeste Alonso/AFS

“[El presidente de la corte] hizo comentarios sobre qué deberíamos hacer con la emisión monetaria. Dos cosas: en primer término, no tiene autoridad, no tiene facultades, no tiene conocimientos para opinar sobre el rumbo de la política económica del gobierno, y segundo, si tanto interés tiene, debería pedir a los tribunales inferiores que agilicen las investigaciones que tienen paradas sobre la deuda que tomó Mauricio Macri sin haber pasado por el Congreso”.

Hacia el final de la alocución, el Presidente señaló que la reforma judicial debe ser “profunda e integral”, y que por eso se enviaron al Congreso “leyes para mejorar el funcionamiento de la justicia federal”, así como reformas al Consejo de la Magistratura, el nombramiento del procurador general y la ampliación de la Corte Suprema.

También destacó la importancia que en su visión tiene el juicio político impulsado por el oficialismo sobre los miembros del Supremo Tribunal, y anunció que las recientes decisiones de la Corte serían sumadas a las consideraciones de dicho proceso como posibles causales de destitución, en caso de que la Comisión de Juicio Político decida seguir adelante con este mecanismo constitucional para la remoción de los magistrados.

