Qué pasó entre Jorge Rial y Lilia Lemoine

Un tenso episodio en la Cámara de Diputados escaló a una confrontación pública que involucra al periodista Jorge Rial y Lilia Lemoine. La difusión de chats privados del teléfono de la legisladora durante una sesión del Congreso desató una serie de acusaciones que exponen disputas internas en La Libertad Avanza.

El origen del conflicto: chats privados en C5N

La controversia comenzó durante una sesión en la que exponía el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Fue ahí que la diputada Marcela Pagano tomó la palabra para referirse al escándalo por los audios de Diego Spagnuolo.

En ese momento, su colega Lilia Lemoine la filmó y luego se paró frente a ella, una acción que obstruía su aparición en la transmisión oficial. El presidente de la Cámara, Martín Menem, le solicitó a Lemoine en varias oportunidades que tomara asiento.

Lilia Lemoine subió a X el video de la diputada Pagano

Durante este episodio, un fotógrafo acreditado capturó imágenes de la pantalla del celular de Lemoine. Las fotografías mostraban una conversación que mantenía con Menem. El periodista Jorge Rial exhibió estas capturas en su programa en C5N. En los mensajes, la diputada escribió: “Yo me puedo parar donde quiera”, junto a un emoji.

Menem le respondió, en aparente alusión a Pagano: “Se pone nerviosa”. Lemoine contestó: “Yo lo miraba a Francos y se jijeaba [se reía]. Además es culpa de Santi Caputo si mi celu tiene el sticker de…”.

Rial utilizó el material para criticar la gestión de Menem en la Cámara. El periodista cuestionó la atención del titular del cuerpo legislativo durante el discurso de una diputada. Tras la publicación de las imágenes por parte de Rial, la seguridad de Diputados retiró a los fotógrafos acreditados del palco.

"Yo me puedo parar donde quiera", escribió la diputada libertaria en el chat privado que se hizo público

La respuesta de Lemoine: acusaciones de ilegalidad y traición

La reacción de la diputada de La Libertad Avanza fue inmediata y se produjo a través de sus redes sociales y declaraciones. Lemoine acusó directamente al conductor y a su excompañera de bancada.

“Aquí está Jorge Rial violando la ley, de nuevo. Al igual que su amiga Pagano, violando la Ley de Inteligencia desde el Congreso”, publicó. En el mismo mensaje, se dirigió a Pagano: “Sí, Marce, nos jijeamos para no llorar. Sos una ridícula y una traidora”.

En diálogo con este medio, Lemoine reconoció la autenticidad de los chats, pero contradijo la versión sobre el momento en que ocurrieron. Afirmó que la conversación con Menem tuvo lugar a las 14:14, cuando hablaba el legislador Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, y no Marcela Pagano. La diputada redobló sus críticas hacia Pagano, a quien calificó de “espía” y sobre quien afirmó que “va a ir en cana”.

Jorge Rial difundió en C5N las capturas de pantalla de la conversación entre Lemoine y Menem Instagram: @jrial

El trasfondo de la interna: Santiago Caputo y “Las Fuerzas del Cielo”

La conversación viralizada contenía una referencia a Santiago Caputo, asesor clave del presidente Javier Milei. Lemoine explicó el contexto de esa frase. “Tengo un sticker de las Fuerzas del Cielo. Y como ellos (la oposición) intentaron sembrar que Caputo opera a Menem y viceversa, habíamos estado comentando eso”, detalló a LA NACION.

Este comentario se enmarca en una tensión interna previa. Días antes, se atribuyó a Martín Menem el manejo de la cuenta anónima de redes sociales @PraetorLeon, desde la cual se criticó a Caputo y a sus seguidores, denominados irónicamente “las nenas del cielo”. Menem negó cualquier vínculo con dicha cuenta.

La mención a Santiago Caputo en el chat se refería a un sticker de "Las Fuerzas del Cielo", según Lemoine LA NACION

Lemoine también apuntó contra el abogado Franco Bindi. Sostuvo que tanto él como Pagano buscan “sembrar discordia y romper”. La legisladora concluyó con una defensa de la unidad del oficialismo. “En La Libertad Avanza, tanto Las Fuerzas del Cielo como los Menem y [Sebastián] Pareja, si tienen alguna diferencia es generacional, de funciones o listas. Pero todos trabajamos para apoyar al proyecto de Javier Milei”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Juan Francisco Gallarino.