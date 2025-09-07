Qué se sabe de los resultados de las Elecciones Buenos Aires 2025

Qué se elige y cuántos ciudadanos hay habilitados

En las elecciones provinciales del 7 de septiembre, los bonaerenses elegirán a sus representantes en el Poder Legislativo local. Esto incluye la renovación de 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, así como de 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes. Además, en distintos distritos electorales, se definirán los nuevos concejales y consejeros escolares, figuras clave para la gestión municipal y educativa.

Votación en la Esc. Municipal EP N° 8 y ESMET N ° 1 de Mar del Plata. Mara Sosti

La PBA se divide en ocho secciones electorales, cada una con partidos que aportan legisladores a la Cámara de Diputados y al Senado provincial. La más grande es la Primera Sección, con 4,7 millones de electores, seguida por la Tercera Sección, con 4,6 millones. En total, 13,3 millones de personas están habilitadas para sufragar en 38.788 mesas. Esto equivale al 37% del padrón nacional.

Ya votó el 29,74% del padrón

En un primer dato de la participación en los comicios bonaerenses, correspondiente al mediodía, ya votó el 29,74% del padrón electoral en la provincia de Buenos Aires, según datos difundido por la Junta Electoral.

A qué hora se conoce el resultado

En los días previos a la votación, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires estableció los requisitos y condiciones mínimas para la realización del escrutinio provisorio a partir de la resolución 162/25.

A las 18 cierran las mesas de votación LUIS ROBAYO - AFP

En ese sentido, dispuso que los resultados de las elecciones bonaerenses se difundan a partir de las 21. Sin embargo, si el porcentaje del escrutinio provisorio a nivel provincial es menor al 30%, puede que los resultados se conozcan más tarde.

Padrón: dónde voto

Para garantizar una participación fluida y organizada, es fundamental que los electores bonaerenses consulten el padrón electoral con antelación. Este trámite permite conocer el lugar exacto donde cada votante debe sufragar el próximo 7 de septiembre. Los ciudadanos habilitados para votar en las elecciones legislativas provinciales pueden conocer los detalles precisos de su mesa y establecimiento de votación siguiendo estos sencillos pasos:

Ingresar al sitio oficial de la Junta Electoral bonaerense

Escribir el número de DNI del votante en el campo correspondiente.

Elegir el sexo tal como aparece en el DNI.

Rellenar el campo de verificación de seguridad y hacer clic en “Consultar”.

Colegio Cristo Rey donde votó Victoria Villarruel Fabián Marelli

Quiénes son los principales candidatos

El clima electoral toma temperatura en la antesala de los comicios de este domingo en la provincia de Buenos Aires, cuando se elijan senadores y diputados bonaerenses, antes de la pulseada final de octubre para cargos nacionales.

El peronismo buscará defender su histórico bastión con el sello Fuerza Patria, que reúne -bajo una unidad endeble- a los sectores identificados con Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa. La Alianza La Libertad Avanza, luego de tensas negociaciones, incorporó al Pro en su oferta electoral. Las listas fueron definidas por Karina Milei, que hoy afronta denuncias por presuntas coimas en el área de Discapacidad. El impacto de este escándalo en las urnas aún es un enigma.

Para recorrer las listas de los espacios que medirán fuerzas en el distrito más importante del país, LA NACION ofrece un desarrollo que permite conocer los nombres de los candidatos en las ocho secciones electorales.