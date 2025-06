“Quedé apartidaria”. Una vicegobernadora quiso afiliarse a La Libertad Avanza, pero no la aceptaron

MENDOZA.- Fue anunciado con bombos y platillos, pero ha quedado en stand by, como el acuerdo entre el radicalismo mendocino y La Libertad Avanza (LLA) rumbo a los comicios de octubre. Así las cosas, el mentado pase de la vicegobernadora Hebe Casado a las filas libertarias, luego de renunciar al PRO, entró en terreno pantanoso y suma capítulos, como si fuera una novela. Hace dos semanas, la funcionaria mendocina firmó la ficha de afiliación pero las autoridades del partido de Javier Milei en tierra cuyana todavía no hacen la presentación e inscripción formal en la Justicia Electoral, cuando en realidad es un trámite de pocas horas. De fondo, subyace el verdadero motivo: la puja por el liderazgo de la agrupación violeta en la provincia del oeste argentino.

“Debo ser la única vicegobernadora apartidaria de la Argentina”, expresó Casado a LA NACIÓN, desconcertada por el freno y la resistencia a su incorporación formal a las huestes del león. El apuntado es el presidente del partido y diputado nacional, Facundo Correa Llano. “No es el partido el que no me acepta, es Facundo. Cuesta que se exprese, siempre dice generalidades, así es con todos”, acotó la compañera de fórmula del gobernador radical Alfredo Cornejo, quien por estas horas aguarda retomar las negociaciones con Milei y su hermana Karina para definir si habrá o no acuerdo electoral.

Este diario le consultó al dirigente libertario mendocino en varias oportunidades sobre la demora en la incorporación de la vicegobernadora, pero se limitó a dar una respuesta institucional. “Hoy estamos enfocados en seguir fortaleciendo el trabajo de La Libertad Avanza Mendoza, consolidando el espacio en cada departamento, sumando equipos y llevando adelante el proyecto de transformación que lidera el Presidente Milei. Esa es nuestra prioridad y es donde está puesta toda nuestra energía”, indicó Correa Llano a LA NACIÓN. Así las cosas, la puja por el liderazgo de la agrupación libertaria en Mendoza no se detiene, y todo indica que el hombre ha logrado sostener el apoyo nacional a su cargo.

La vicegobernadora Hebe Casado sentada junto al ministro de la Producción de Mendoza en un acto con funcionarios nacionales. Al lado, está Facundo Correa Llano, con quien no logra comunicarse sobre su afiliación. Foto gentileza Radio Mitre Mendoza

Esta semana, se dio una particular situación que grafica el roce o la incomunicación que existe entre ambos dirigentes políticos. Fue durante una visita oficial de funcionarios nacionales a Mendoza para la firma provincial de la adenda sobre el plan de uso de los dólares bajo el colchón. En ese mitín estuvo Casado y Correa Llano sentados casi a la par, con la presencia en el medio del ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu. Sin embargo, no hubo avances sobre la formalización del pase. “He quedado apartidaria. Los funcionarios nacionales que vinieron no lo podían creer que no esté afiliada. Aproveché a hablar con ellos, que son interesantes. A Facundo le pregunté si por casualidad había traído la ficha en el bolsillo, pero es muy parco. Se puso colorado, no sabía qué decir. Muy incómodo estaba”, soltó Casado.

A comienzos de mayo, la exdirigente del PRO, con ansias de liderar las fuerzas del cielo en Mendoza, anunció su pase a las filas libertarias, en coincidencia con lo hecho por su mentora, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Sin embargo, su objetivo quedó a mitad de camino. A fines de ese mes, a la espera de algún avance, decidió firmar una ficha de afiliación que le acercó a la Legislatura provincial un ignoto joven mileísta, llamado Uriel Lencina. Sin embargo, esos papeles quedaron cajoneados en la sede del partido de Milei en Mendoza, luego de una cataratas de fuertes declaraciones entre ambos dirigentes, lo que dejó en evidencia la puja por el poder en el incipiente partido, que toma cada vez más fuerza en todo el país.

Hoy tuve el honor de afiliar al Partido La Libertad Avanza Mendoza a la Vicegobernadora @hebesil, siguiendo las directivas del Presidente @JMilei, de la Presidenta del partido a nivel nacional, @KarinaMileiOk, y del Vicepresidente @MenemMartin, quienes le dieron la bienvenida🦁 pic.twitter.com/zZlbrAjT3H — Lencina Uriel (@l_uriel2) May 27, 2025

De hecho, por estas horas, en medio de una fuerte interna de la UCR local, entre Cornejo y el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, se aguardan novedades acerca de cómo votarán los mendocinos. El gobernador tiene hasta el 18 de julio para tomar una decisión: suspender las PASO locales y unificar las elecciones provinciales con las nacionales, o bien, dar de baja también las Primarias, como todo indica, y realizar los comicios provinciales, de acuerdo con la ley local, recién en abril del 2026. De optar por esta última alternativa indicaría que el acuerdo con Milei voló por los aires. Sin embargo, en el oficialismo mendocino consideran que se llegará a buen puerto, más allá de los pronósticos agoreros de opositores y disidentes internos. “Habrá avances. Karina Milei está de viaje, cuando vuelva retomará las negociaciones. Si hay acuerdo es con Cornejo. Luis Petri y Facundo Correa Llano harán lo que les diga Karina, porque no se los ve con poder de decisión. Yo creo que van a acordar. Eso es al menos la voluntad que ha manifestado Karina”, expresó a LA NACIÓN una alta fuente del Gobierno provincial, en contacto directo con la Casa Rosada.