Quejas de un pastor evangélico por “un oratorio que discrimina” en el Senado

El pastor evangélico Norberto Saracco, de reconocida trayectoria en comunidades cristianas, cuestionó la decisión del Senado de instalar un oratorio en el antiguo despacho del legislador expulsado Edgardo Kueider, y denunció como “un pequeño gesto de discriminación” la presencia de la bandera que identifica al Estado del Vaticano y a la iglesia Católica. “Nos retrotrae a tiempos que creíamos superados”, afirmó el referente religioso.

Saracco dirige desde hace casi 40 años la iglesia cristiana evangélica Buenas Nuevas, en Parque Avellaneda y en julio pasado había criticado la presencia y el mensaje del presidente Javier Milei en la inauguración del templo evangélico Pastor del Cielo en la ciudad de Resistenciao

Más allá de definir como “paradojas de la historia” el hecho de que se preserve como un espacio de oración el despacho que perteneció a un exlegislador investigado en Paraguay por presuntos hechos de corrupción, tras ser encontrado en un control policial con 200.000 dólares sin declarar, el pastor Saracco objetó la decisión del Senado, que preside Victoria Villarruel.

Según imágenes que se difundieron en las redes sociales, el despacho se acondicionó con tres filas de bancos y un estrado con la bandera argentina y la del Vaticano. No se observa, sin embargo, símbolos estrictamente relgiosos.

“Es auspicioso que en un país donde casi el 90% de sus habitantes declara profesar alguna fe se dedique un espacio a la espiritualidad, la reflexión y el rezo. Pero no radica aquí el problema y el escándalo. El hecho es que lejos de ser un espacio abierto a la espiritualidad de todos es un recinto para algunos”, dijo el pastor, uno de los fundadores del Consejo de Pastores de la Ciudad de Buenos Aires.

Argumentó que “la presencia de la bandera que identifica a la iglesia Católica y al Estado del Vaticano nos retrotrae a tiempos que creíamos superados.

“No creo que detrás de este desatino esté la iglesia católica como tal. Más bien supongo que en su afán de conquistar ciertas voluntades algunos son más papistas que el Papa. De todos modos, los hechos están y se dan en las más altas esferas del poder”, declaró Saracco, al preguntarse: “Cuánto nos falta para vivir en un país donde la libertad e igualdad se lleven de la mano”-

La decisión de instalar un oratorio con símbolos de la Iglesia Católica fue tomada por el Senado en momentos en que la Conferencia Episcopal Argentina reclamó sin éxito a la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel, el “urgente tratamiento” de un proyecto que regula las apuestas en línea e impone restricciones, por entender que en la actualidad se promueve una práctica indiscriminada del juego online entre los adolescentes y jóvenes. La comisión ejecutiva del Episcopado y las autoridades de Pastoral Social enviaron cartas a Villarruel para que evite que la iniciativa, aprobada el año pasado por la Cámara de Diputados, pierda estado parlamentario a fines de este mes.