Quién es Federico Pelli, el diputado libertario agredido por el chofer de Darío Monteros, ministro de Interior de Jaldo

El legislador tucumano de La Libertad Avanza (LLA), Federico Agustín Pelli, padeció una fractura de tabique tras recibir un fuerte golpe del chofer de Darío Monteros, ministro de Interior del gobernador Osvaldo Jaldo. La agresión física se dio en la zona de La Madrid cuando el funcionario fue a llevar donaciones para los afectados por las inundaciones en el distrito.

Pelli ocupa una banca como diputado nacional por la provincia de Tucumán en el bloque de LLA. El parlamentario egresó del Colegio Militar de la Nación y se define en sus redes como “consultor en seguridad y peacekeeper en Chipre y Haití”. Hoy integra la comisión parlamentaria de Mercosur, en el cargo de vocal.

El diputado tucumano de La Libertad Avanza recibió un cabezazo

Los registros del sitio oficial de la Cámara de Diputados de la Nación solo muestran dos proyectos con autoría del legislador. Uno de ellos dispone: “Expresar beneplacito por labor humanitaria que realiza la religiosa dominica tucumana Sor Lucía Caram Padilla, a través de la Fundación Santa Clara.” Su otra propuesta fue “expresar beneplácito por la consagración del dogo argentino Toky en la 150ª edición del Westminster Kennel Club Dog Show”.

La brutal agresión del puntero tucumano

El hecho violento se dio el miércoles, cuando el diputado llegó a la zona afectada por las inundaciones con un cargamento de colchones y elementos de primera necesidad. Lo acompañaban sus pares Gerardo Huesen y Soledad Molinuevo.

Así trasladaban al diputado tucumano agredido por un hombre

Al llegar, un hombre interceptó el vehículo y prohibió el paso de su carga. Pelli cuestionó esta intención de obstaculizar el paso y el hombre respondió con un cabezazo fuerte y directo. El golpe dejó al legislador en el piso y le provocó un estado de semiinconsciencia momentánea.

Una unidad sanitaria local brindó los primeros auxilios en el sitio de la agresión, pero ordenó su traslado inmediato al hospital de la ciudad de Concepción por las heridas presentadas. Los estudios clínicos ratificaron una fractura de tabique nasal.

El agresor fue identificado como un puntero subordinado a Darío Monteros, quien ejerce como titular de la cartera de Interior del gobierno de Osvaldo Jaldo. El propio gobernador confirmó la detención del sospechoso a través de su cuenta oficial en la plataforma X. La Policía de Tucumán puso al detenido a disposición de la Justicia Provincial para determinar las responsabilidades penales.

La diputada Molinuevo describió la escena en una entrevista para la señal LN+. La legisladora aseguró que el atacante permanecía a escasa distancia de una carpa oficial del ministro Monteros. “Pensé que lo había matado; el cabezazo fue tremendo”, agregó.

La Policía de Tucumán procedió a la detención del agresor, poniéndolo a disposición de la Justicia Provincial para que avance con la investigación y determine las responsabilidades que correspondan. Desde el Gobierno de la Provincia vamos a colaborar con todo lo que sea… — Osvaldo Jaldo (@OsvaldoJaldo) March 11, 2026

El bloque de diputados nacionales repudió el suceso mediante un comunicado formal y remarcó: “Ningún acto de violencia va a detener nuestro accionar”. El presidente Javier Milei también compartió las imágenes del ataque en redes sociales y manifestó su rechazo a lo ocurrido.

El propio gobernador Osvaldo Jaldo solicitó responsabilidad a los actores políticos provinciales y prometió colaboración plena con la investigación judicial.