Quién es Guillermo Britos, el intendente que fue comisario y ahora Javier Milei lanza para la gobernación

Dos tiros, uno en el hombro y otro en el pómulo. Un paso por más de una decena de seccionales de policía en toda la provincia de Buenos Aires y una carrera de más de diez años en al política. La historia del comisario retirado Guillermo Britos, el intendente de Chivilcoy que el dirigente libertario Javier Milei confirmó hoy como su candidato a gobernador bonaerense, da cuenta de una figura particular en el universo político bonaerense.

Oriundo de Moquehuá, localidad ubicada a unos 40 kilómetros de Chivilcoy, hace ocho años que se encuentra al frente de la intendencia de esa ciudad bonaerense. “Es un honor que piensen en mí”, le dice Britos a LA NACION tras conocerse la noticia de su selección, y remarca la importancia de haber sido tenido en cuenta por alguien “que puede ser presidente”.

Con una trayectoria ligada al peronismo, pero de marcada condición ”vecinalista”, Britos incursionó en la política en 2011, de la mano de Francisco de Narváez, accediendo a la Cámara de Diputados provincial. Lo hizo a través del partido Unión Celeste y Blanco, curiosamente uno de los tres sellos que hoy, junto al Partido Demócrata y al Renovador Federal, dan cuerpo al frente electoral nacional que lleva como nombre La Libertad Avanza.

Guillermo Britos, con Kicillof y Posse

Cuatro años más tarde, en 2015, Britos abandonó el espacio de De Narváez, y junto al abogado Mauricio D’Alessandro se alió con el Frente Renovador de Sergio Massa. Ese mismo año accedió a la intendencia de Chivilcoy. En 2019 jugó en la boleta de Consenso Federal, el espacio que por entonces encabezaba Roberto Lavagna a nivel nacional. Una fuerza política de la que, a su vez, también formaba parte el actual candidato a jefe de gobierno porteño de Milei, Ramiro Marra.

“Es alguien que tiene una lógica muy de policía, muy de la confrontación constante”, apuntan desde la oposición chivilcoyana a LA NACION. La dirigencia local asegura que la gestión municipal de Britos “no es buena”, pero le reconoce una habilidad particular para comunicar. “No se sienta absolutamente con nadie, no tiene ningún sector aliado, pero cuando le votan una ordenanza en contra, hace una conferencia de prensa diciendo que lo quieren voltear”, señalan.

Es que, desde hace años, Britos está enfrentado en su territorio al peronismo, que en la región supo liderar el exministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, quien hoy se mueve cerca de Lavagna y el gobernador cordobés Juan Schiaretti. Sin embargo, la tensión también está presente con la construcción de Pro que lidera Sebastián García de Luca, que en los últimos años intentó sin éxito arrebatarle el municipio.

Con Sergio Massa, cuando eran aliados

De Luca, ligado al expresidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, actualmente es el armador bonaerense detrás de la candidatura presidencial de Patricia Bullrich. Britos, de todos modos, siempre se mantuvo en buenos términos con Joaquín de la Torre, exprecandidato a gobernador de Bullrich, cuando el actual senador bonaerense integraba el massismo y, más tarde, cuando fue ministro de Gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal.

Una de las características de Britos que más destacan cerca de Milei es la de haber sido comisario. Una experiencia que, según se encarga de señalar el actual intendente ante este diario, le resultó mucho menos difícil que la de estar al frente del gobierno de un partido como Chivilcoy. Hoy, a diferencia del rol que debió cumplir en su antiguo trabajo, Britos dice recibir “todas las quejas, todos los días, de todos los entes nacionales, provinciales y municipales”.

“Como policía vos me venís a ver por un barrio que no tiene recorridas y yo tengo la facultad de disponerlo y arreglarlo. En cambio, como intendente, si me vienen a ver por una obra provincial o nacional que no se hizo, o una empresa que no da los servicios que tiene que dar, no tenés respuesta más que reclamar”, explica.

Guillermo Britos, el candidato de Milei en la provincia de Buenos Aires Emiliano Lasalvia - LA NACION

Britos fue comisario en Chivilcoy durante la gestión del peronista Ariel Franetovich (2003-2009). “La gente estaba muy conforme. Sin embargo, por temas con algunos funcionarios de su gestión, me terminé yendo como jefe de policía a Mar del Plata”, comenta el intendente. Fue ese traslado el que, según él, activó una demanda de los ciudadanos pidiendo su regreso. “Decían ‘por qué una vez que tenemos un comisario que trabaja y que cumple, se tiene que ir’”, alardea Britos. Y agrega: “Eso seguramente haya sido muy importante para que después me vean como posibilidad en un trabajo totalmente distinto”.

La seguridad es uno de los ejes principales que el dirigente libertario promueve para llegar a la Casa Rosada. El sábado, en una entrevista radial, deslizó que está delineando una ”nueva doctrina” basada en la teoría de las “ventanas rotas” acuñada en los años 80 por el economista Gary Becker y el exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani. “Se terminó la Argentina del zaffaronismo: el que las hace las paga”, dijo Milei en radio Mitre.

Según se formalizó a partir de la difusión de su plataforma electoral, Milei pretende que las fuerzas de seguridad “vuelvan a tener autoridad”. En ese texto, se enumeran 47 propuestas que, de todas maneras, requerirían de acuerdos políticos, judiciales y legislativos para llevarlas a cabo. Por ejemplo, propone la “desregulación del mercado legal de armas”, habilitando el “uso legítimo”. También, la baja la edad de imputabilidad de los menores, aunque no precisa a cuánto, y una reforma en la cárceles.