Quién es la esposa de Javier Faroni, el empresario ligado al “Chiqui” Tapia y por qué está involucrada en el caso AFA

El juez federal Luis Armella ordenó este martes operativos en la propiedad de Javier Faroni e involucró a su esposa, Érica Gillette, en una causa por presunto lavado de dinero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Efectivos policiales detuvieron al productor teatral en el Aeroparque Jorge Newbery cuando pretendía viajar hacia Uruguay. La justicia investiga el manejo de fondos que la mujer realizó mediante una firma radicada en Estados Unidos.

Quien es la esposa de Javier Faroni, el empresario ligado al “Chiqui” Tapia

Érica Gillette es la mujer del empresario teatral y ejerce el control legal de la firma TourProdEnter LLC. Esta compañía posee un contrato exclusivo con la AFA para la recolección de ingresos globales desde hace cuatro años. La justicia la involucra en el expediente porque los registros bancarios de Estados Unidos demuestran que ella autorizó pagos por US$ 16,6 millones para costear bienes de lujo.

La empresa TourPrudenter hizo transferencias a Gulfstream Aerospace Corp por US$ 391.786.

Estos fondos pertenecen a la institución deportiva y financiaron vuelos privados, estancias en villas exclusivas y alquileres de embarcaciones de alta gama. La mujer figura como la responsable de ordenar las transferencias desde cuentas en entidades como Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus.

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) solicitó su imputación ante la sospecha de que participó en un esquema de desvío de dinero institucional. El magistrado dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario sobre su patrimonio para determinar el origen de los recursos que solventaron un estilo de vida suntuario en el extranjero.

Erica Gillette ordenó transferencias por US 16,6 millones para solventar gastos suntuarios y consumos de lujo en el exterior

Por cuál operación se la acusa a Érica Gillette

La investigación que lidera el fiscal Diego Velasco detectó el giro de US$ 42 millones hacia cuatro sociedades constituidas en el estado de Florida. Estas firmas son Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC. Los titulares de estas empresas residen en la ciudad de Bariloche y presentan perfiles de insolvencia económica.

Algunos de ellos perciben viviendas sociales o enfrentan ejecuciones fiscales previas. La justicia sostiene que estas personas actúan como prestanombres para ocultar el rastro de los activos que debían ingresar a las cuentas oficiales de la entidad de la calle Viamonte.

La firma TourProdEnter LLC reunió una suma superior a los US$ 260 millones en cuatro entidades bancarias estadounidenses mediante contratos de patrocinio y derechos de transmisión. Solo una fracción de ese capital se destinó a las actividades operativas de la selección nacional o la gestión deportiva.

Uno de los kartings que se encontraron en la quinta de Pilar atribuida a Pablo Toviggino

El resto del dinero fluyó hacia este entramado offshore sin actividad comercial declarada ni empleados registrados. La justicia busca establecer si estas maniobras permitieron el retiro ilegal de divisas fuera del control de los organismos tributarios argentinos.

Gastos en aviones privados, yates y servicios de estética

Los registros internos obtenidos mediante un discovery judicial en Estados Unidos revelan consumos personales elevados. Gillette afrontó compromisos por más de 13,5 millones de dólares en servicios aéreos desde diciembre de 2022. La lista de proveedores incluye a Insured Aircraft Title Service (IATS), Winter Palace SAS y Jet Support Services.

La investigación judicial incluye pagos por US 325.000 destinados a productos de belleza y tratamientos de estética capilar en Miami

El dinero de la entidad también financió el alquiler de yates de lujo en aguas europeas. La firma realizó giros a Michl Marine Ibiza SL y Charter Dreams Yacht Services SL para el disfrute de embarcaciones valuadas en millones de dólares.

En la zona de Ibiza, la empresa gastó US$ 76.443 en el arrendamiento de residencias de cinco estrellas a través de la plataforma LinkedIn del proveedor Patrice Anselin. Los documentos bancarios detallan además erogaciones en peluquería y arreglo personal masculino en firmas como Rocco Donna Professional y Conair.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Hugo Alconada Mon, Nicolás Pizzi e Ignacio Grimaldi.