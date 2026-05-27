Quién es Maurice Ostro, el dueño de la gema de topacio más grande del mundo que se reunirá con Milei en la Argentina

Azul y ovalada. Brillante, claro. Única. Maurice Samuel Ostro posa junto a ella. Sonriente en el Museo de Historia Natural de Londres, Reino Unido, se ubica al lado de esa gema de topacio, la más grande de su tipo, que su padre Max Ostro descubrió en Minas Gerais, Brasil, y que él −en su rol filantrópico− donó en 2016 para ser expuesta en la Galería de Minerales. Según información oficial del museo, la pieza mide 15 centímetros de largo, 10,5 centímetros de ancho y pesa 9381 quilates (casi dos kilos). Su valor es tal que no se reveló.

La gema de topacio de Ostro, la más grande de su tipo, en el Museo de Historia Natural de Londres

Acá en la Argentina, el presidente Javier Milei tiene también una partecita de topacio azul de la compañía de la familia Ostro. Así consta en el registro oficial de obsequios, donde está detallado que el Presidente recibió un par de gemelos y una pulsera de la marca el pasado 16 de junio de 2025, durante una audiencia con empresarios −entre ellos Maurice Ostro− en una de sus giras internacionales. Fue un regalo.

Milei recibió joyas de Ostro de regalo Captura del registro oficial de obsequios

La novedad es que el empresario y filántropo británico con sede en Londres, que ya vio a Milei en una serie de oportunidades, repetirá el cara a cara el viernes, según pudo confirmar LA NACION de fuentes oficiales. Pero esta vez será en la Argentina.

Ostro desembarcará en Buenos Aires y a las 10 del viernes se encontrará con el Presidente en la Casa Rosada.

Dicen los que saben que también está previsto que Ostro participe el jueves del Latam Economic Forum, en el que Milei cerrará la jornada. El evento arranca 8.30 y el Presidente hablará a las 12.

El jueves, Milei cerrará el 12 Latam Economic Forum Instagram

En base a lo que pudo averiguar LA NACION, Ostro apuesta a invertir en la Argentina. Estaría interesado en volcar fondos para desarrollar centros digitales para procesamiento de datos.

El mes pasado, Milei se reunió con el empresario Peter Thiel, también vinculado al mundo de los data center a través de Palantir Technologies, la empresa que creó con apoyo de la CIA, de la que es cofundador y chairman.

Respecto de Ostro, la página del Museo de Historia Natural de Reino Unido detalla que fue su padre, Max −sobreviviente del Holocausto−, quien creó la compañía Ostro Minerals en 1960, para dedicarse a la venta del topacio azul e incursionar en el mercado de lujo de esa piedra. Tras el fallecimiento de su padre, Maurice tomó el mando de la compañía familiar.

En 2020, el diario The Times publicó que el entonces primer ministro Boris Johnson recurrió a Ostro −su amigo, a quien conoció en Oxford− para ayudarlo a “mediar” en una “tensa relación” que tenía en ese momento su administración con el sector empresarial.

“Los dos hombres se conocieron a finales de los años 80 en un debate de la Oxford Union y mantuvieron el contacto después de graduarse”, reveló The Times. Johnson estuvo con Milei en la Casa Rosada en 2024 y fuentes del sector empresarial argentino reportan que habría sentado las bases para el nexo entre el mandatario local y Ostro.

Boris Johnson saliendo de Casa Rosada en 2024 Marcos Brindicci - LA NACION

Quienes conocen al empresario de las piedras preciosas refieren que el negocio de las gemas es su core business, pero que más allá de eso expandió sus tentáculos hacia otros rubros, con presencia en partes del mundo como Asia y África.

En la página de la empresa familiar dan indicios de las distintas ramas en las que incursionó el empresario que verá a Milei el viernes. “[Maurice Ostro] fundó, desarrolló y vendió empresas en sectores como logística para aerolíneas, yogur helado, producción de alimentos y otros, para luego dedicarse a la filantropía”, cuentan.

Asimismo, detallan que el topacio azul de la compañía es material destacado en renombradas colecciones y obras de arte, y que realizan además artículos de joyería como anillos, pendientes, gemelos y más piezas con la gema de la marca.

En 2011, Maurice Ostro le regaló un collar a la reina Isabel II con nueve piedras preciosas de topacio y 70 diamantes.

Maurice Ostro con la reina Isabel y el collar que le hizo especialmente su compañía Instagram Ostro

De acuerdo a lo que cuenta el sitio oficial, Max Ostro salió en busca de piedras en la década del 60; mientras que su hijo Maurice tomó el mando de la compañía en 2010.

Padre de tres hijos junto a su esposa Katy Ostro, fundadora de la joyería familiar Something Blue By Ostro, Maurice Ostro también se desempeñó en Reino Unido como vicepresidente del Consejo de Cristianos y Judíos.

De acuerdo a datos de la organización Religious Freedom and Business, el empresario es abogado y exalumno de la Universidad de Nueva York y de la Escuela de Negocios de Harvard. Fue nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico y Caballero de la Real Orden de Francisco I.