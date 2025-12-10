Quién es “Pitu” Salvatierra, el legislador que juró por la Radio Futurock al asumir su cargo

La ceremonia de jura en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires tuvo este martes un protagonista inesperado que rompió la solemnidad del acto legislativo. Alejandro “Pitu” Salvatierra, dirigente barrial de Ciudad Oculta, oficializó su banca con una fórmula que mezcló lealtades políticas, homenajes personales y una singular referencia mediática.

¿Quién es “Pitu” Salvatierra?

El perfil público de Salvatierra combina la militancia actual con un pasado de conflicto penal que él mismo reconoce. El dirigente pasó siete años en prisión por liderar una banda dedicada al robo de bancos. Su nombre cobró notoriedad pública en 2010, durante la toma del Parque Indoamericano.

Alejandro "Pitu" Salvatierra, estuvo siete años preso silvana-colombo-14437

Las fuerzas de seguridad lo detuvieron nuevamente en 2016 en Villa Lugano por tenencia de drogas, operativo donde incautaron pastillas y marihuana. La justicia lo procesó por esa causa y durante el episodio, Salvatierra ingirió una cuchara para evitar la declaración indagatoria y terminó internado en el hospital Santojanni.

La respuesta ante los cuestionamientos

Salvatierra utiliza su historia personal para debatir sobre el concepto de meritocracia. Leandro Santoro, quien encabezó la lista por la que ingresó a la Legislatura, lo definió durante la campaña como “periodista y militante”. El legislador coordina actualmente un instituto de formación que agrupa cooperativas barriales, escuelas para adultos y un comedor que asiste a 600 personas.

Alejandro "Pitu" Salvatierra durante la jura X (@SalvatierraPitu)

El dirigente usó los micrófonos de la radio tiempo atrás para responder a quienes cuestionan su idoneidad por su prontuario: “Evidentemente es recurrente para determinados sectores revisar mis antecedentes penales, cosa que nunca he negado. Estuve preso ocho años de mi vida. No perdí mi tiempo”.

Salvatierra aseguró que completó sus estudios secundarios y aprendió oficios como carpintería y electricidad durante su encierro. “Pagué la condena. Cuando recuperé la libertad, busqué empleo, y logré, a través de la fundación de Madres recuperar mi vida”, explicó. También interpeló a los defensores del mérito individual: “Yo nací del barro, nadie me regaló nada. Gané todo lo que tengo con mi esfuerzo. Arranqué diez kilómetros atrás de todos ustedes y, sin embargo, los alcancé”.

La jura de “Pitu” Salvatierra en el Congreso

El militante caminó hacia la presidencia con traje azul, camisa blanca y una gorra de cuero negra que cubría parcialmente sus ojos. Mantuvo las manos en los bolsillos durante el trayecto y solo retiró una para posarla sobre la Constitución Nacional. Inició su intervención con menciones a figuras históricas y a la situación judicial de la expresidenta. “Por los porteños, en especial por los que viven en una villa, por Perón, por Eva, por Néstor, por Cristina [Kirchner], candidata y libre”, enumeró.

La polémica jura de Alejandro "Pitu" Salvatierra

Acto seguido, incluyó en su fórmula al medio donde se desempeña laboralmente: “Por la comunidad organizada que representa Futurock, y, sobre todo, por la memoria de mi vieja que soñó que este día iba a llegar y al fin llegó. Sí, juro”. La cita alude a su rol como integrante del programa Segurola y Habana, donde trabaja junto a la periodista Julia Mengolini y suele expedirse sobre la actualidad política.

El escenario político de la Legislatura

La asunción de Salvatierra ocurrió en el marco de una sesión preparatoria donde juraron 30 diputados electos en los comicios del 18 de mayo. El peronismo y La Libertad Avanza se consolidaron como los bloques más numerosos y obtendrán dos vicepresidencias.

Horacio Rodríguez Larreta durante su Jura como legislador porteño Fabián Marelli

La vicepresidencia primera permanecerá bajo control de Pro, con Matías López en el cargo. Junto a Salvatierra asumieron sus bancas figuras como Silvia Lospennato, Vanina Biasi, Laura Alonso, Waldo Wolff y el excandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.