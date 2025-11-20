Daniel Scioli “presentó” su marca de yerba mate con guiños a su pasión por el fútbol y un curioso slogan

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, presentó el martes -de manera pública y en tono de broma- su marca de yerba “Pichichi”, sobrenombre que se le adjudicó en vínculo a su pasión por el fútbol.

Las primeras imágenes del producto, a las que tuvo acceso LA NACION, fueron tomadas durante la 174° Asamblea de Consejo Federal del Turismo, que se celebró en un hotel porteño que está a metros del Obelisco.

Poco antes de hacer uso de la palabra, Scioli se percató de que el presidente de la CFT, Valentín Díaz Gilligan, se encontraba tomando mate a pocos metros suyo, por lo que aprovechó el momento para hacer un “chivo”.

El presidente de la CFT, Valentín Díaz Gilligan, recibió un paquete de la yerba mate "Pichichi"

El paquete de 500 gramos y naranja -un color que identificó buena parte de su carrera política- lleva el número “9″ en el frente junto a leyenda “Pichichi”. En el reverso, el slogan, relacionado a su historia personal, es curioso: “Se te fue la mano”.

La estética combina varios guiños al folclore personal del mismo Scioli. Tanto el dígito como el apodo que se ganó remiten a su rol dentro de ‘Villa Lañata’, el equipo de futsal amateur donde solía jugar.

Desde el entorno de secretario del Turismo dijeron a este medio que el artículo fue fabricado por “unos amigos” del funcionario, quienes previamente confeccionaron otra yerba con los colores de Inter Miami y la 10 de Messi.

El gobernador de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, recibió un paquete de la yerba mate "Pichichi"

“No quería ser menos que La Pulga”, remarcaron. Aclararon además que Scioli se produzca para su comercialización sino que se trata nada más y nada menos que de un chascarrillo.

Hasta el momento, son tres los personajes que lograron hacerse con un paquete: el propio Gilligan durante el encuentro del martes, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio -la recibió el viernes pasado tras reunirse con el funcionario en Paraná- y el ministro de Economía y Turismo de Emiratos Árabes, Abdulla bin Touq Al Marri.

Scioli entregó personalmente dicho obsequio durante su reunión con Al Marri en Dubái, previo a a su participación en la Asamblea General de la ONU Turismo, parte de las Naciones Unidas, en Arabia Saudita.

El ministro de Economía y Turismo de Emiratos Árabes, Abdulla bin Touq Al Marri, recibió un paquete de la yerba mate "Pichichi"

El guiño aparece, además, en un contexto donde la yerba atraviesa un momento de fuerte crecimiento. Según datos del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), las exportaciones cerrarán 2025 por encima de los 50 millones de kilos, una marca inédita para el sector. Hasta hace pocos años, las ventas externas rondaban los 40 millones anuales y nadie proyectaba un salto de esta magnitud.

Entre enero y septiembre ya se enviaron 42 millones de kilos, un volumen que supera los registros de 2021, 2022 y 2023, y que prácticamente iguala el récord de 2024 —43,8 millones— cuando todavía faltan tres meses por contabilizar. En septiembre, incluso, se alcanzó un máximo mensual histórico: 7,2 millones de kilos, muy por encima de los cinco millones que suelen marcar los “buenos meses”.

Según fuentes del sector consultadas por LA NACION, este desempeño responde a un fenómeno doble que sintetizan en dos nombres: Javier Milei y Lionel Messi. La política exportadora del Gobierno, por un lado, y la creciente popularidad mundial del mate, por otro, explican el salto. La figura del capitán argentino —convertido en ícono global del consumo de yerba— impulsó el interés por la infusión en mercados lejanos, donde también comienzan a adoptarla otras celebridades del deporte y Hollywood.