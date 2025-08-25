Quiénes son los militares ascendidos tras haber sido pasados a retiro durante el kirchnerismo

En una ajustada votación, el Senado de la Nación aprobó el ascenso de 21 militares que habían sido pasados a retiro durante el gobierno kirchnerista. La decisión se tomó el jueves pasado, luego de una sesión maratónica, donde objetivo era reparar una situación que se originó en 2010, cuando el Ministerio de Defensa impidió la promoción de estos oficiales al grado inmediato superior. Durante el gobierno de Cristina Kirchner, la llamada “portación de apellido” respondía al parentesco de los militares con personas que actuaron durante la última dictadura militar.

¿Quiénes son los militares ascendidos tras el retiro durante el kirchnerismo?

Se trata de 15 tenientes coroneles del Ejército y seis capitanes de fragata de la Armada. A todos ellos se les reconoce ahora el ascenso, con retroactividad, a 2018, aunque permanecerán en situación de retiro. La medida fue impulsada por el actual ministro de Defensa, Luis Petri.

Los tenientes coroneles del Ejército que ascenderán al grado de coronel son:

Guillermo Alejandro Saa

Jorge Luis Toccalino

Ricardo Horacio Muñoz

Ramón Eduardo Centeno de la Vega

Francisco Javier Canevaro

Marcelo Ramón Borzone

Mario Alejandro Díaz

Justo Daniel Rojas Alcorta

Edgardo Calvi

Gustavo Carlos Cattáneo

Julio Héctor Balloffet

Oscar Santiago Faisal

Marcelo Huergo

Pedro Leonardo Tagni

Antonio Agustín Duarte

Los capitanes de fragata de la Armada que serán promovidos a capitanes de navío son:

Eduardo Enrique Pizzagalli

James Ronald Whamond

Gustavo Ignacio Barreto Neuendorf

Jorge Emilio Sciurano (veterano de Malvinas)

Marcelo Rodolfo Barbich

Juan José Lucena

La negación del ascenso en 2010

La decisión de negar el ascenso a estos oficiales se basó en la política de “portación de apellido” implementada durante la gestión de Nilda Garré en el Ministerio de Defensa. Esta política implicaba que se consideraban los vínculos familiares de los militares con personas que participaron en la última dictadura militar como un factor determinante para impedir su promoción, independientemente de su desempeño profesional.

La política de “portación de apellido” generó controversia y malestar dentro de las Fuerzas Armadas. Muchos oficiales se sintieron discriminados y vieron truncadas sus carreras profesionales debido a esta medida. En señal de protesta, el general de brigada Alejandro Díaz Bessone y el contraalmirante Carlos B. Castro Madero solicitaron su propio pase a retiro en desacuerdo con la decisión de “cortarles la carrera” a oficiales bajo su mando.

Las reacciones frente a esta medida

El presidente del Foro Argentino de Defensa, Santiago Lucero Torres, calificó la medida del Senado como una “reparación tardía y parcial, tras años de atropellos y persecución”. En un comunicado, Lucero Torres argumentó que “Estos oficiales, propuestos en su momento por las juntas de calificaciones, fueron injustamente postergados durante la gestión de la entonces ministra Nilda Garré, no por su desempeño profesional, sino por ser familiares de oficiales que revistieron durante el gobierno militar. A esta discriminación arbitraria se sumó la imposición del retiro obligatorio, cercenando carreras y aspiraciones legítimas en un hecho de persecución sin precedentes”

Un oficial retirado, consultado por LA NACION, celebró la medida y afirmó: “Se les cortó la carrera por un motivo ajeno a su desempeño profesional y ahora, aunque sea tarde, llega la reivindicación”.

