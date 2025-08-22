LA NACION

El Senado sancionó la ley de financiamiento universitario; hay alerta amarilla en 18 provincias

Además, el Presidente criticó el aumento de las dietas de senadores a 10 millones de pesos; River ganó en los penales y avanzó en la Libertadores. Estas son las noticias de la mañana del viernes 22 de agosto de 2025

La votación por financiamiento educativo en el Senado de la Nación
La votación por financiamiento educativo en el Senado de la NaciónSantiago Oroz - LA NACION

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.

