El Senado sancionó la ley de financiamiento universitario; hay alerta amarilla en 18 provincias
Además, el Presidente criticó el aumento de las dietas de senadores a 10 millones de pesos; River ganó en los penales y avanzó en la Libertadores. Estas son las noticias de la mañana del viernes 22 de agosto de 2025

LA NACION
- El Senado sancionó y convirtió en ley el financiamiento universitario y la emergencia del Garrahan. El respaldo ambos proyectos superó ampliamente el apoyo de los dos tercios de la cámara: solo votaron en contra el oficialismo y parte del Pro. El financiamiento universitario logró 58 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones, mientras que la emergencia pediátrica sumó 62 votos a favor y 8 en contra. Además rechazaron 4 decretos delegados y un DNU que desmantelaban organismos estatales.
- Se firmó otra paritaria en el Congreso y la dieta de la mitad de los senadores va al llegar a 10 millones de pesos. La mayoría de la bancada de Unión por la Patria, 32 de 34 senadores, rechazó renunciar a los aumentos en junio, por lo que sigue enganchada a las subas que reciban los trabajadores legislativos.
- El Presidente criticó a los senadores por aumentarse el sueldo. “Una vergüenza, esperemos que en octubre se termine”, escribió el mandatario en sus redes sociales. “Lo hacen escupiendo en la cara de los argentinos que tanto esfuerzo han hecho para salir adelante”, agregó Milei sobre el salario bruto superior a los 10 millones de pesos que cobraran los legisladores.
- Alerta amarilla por tormentas y vientos muy fuertes en 18 provincias. Además, están vigentes advertencias por nevadas y por la presencia de viento Zonda. Este tipo de alerta señala la posibilidad de provocar daños y generar interrupciones temporales en las actividades diarias.
- River le ganó por penales a Libertad y avanzó a cuartos de final de la Libertadores. Fue después de igualar 1 a 1 en los 180 minutos de la serie. Franco Armani fue decisivo en la definición. Ahora los millonarios se enfrentarán con Palmeiras en la siguiente etapa de la copa.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
LA NACION
