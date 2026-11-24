El Gobierno renovó este martes a las máximas autoridades del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y nombró como directora ejecutiva a Verónica Gabriela Pérez, en reemplazo de Esteban Leguízamo, y como subdirectora ejecutiva a Elizabeth Ana Osterberg, en lugar de Carlos Zamparolo.

Quiénes son las nuevas autoridades

Verónica Gabriela Pérez tiene 53 años, es abogada y escribana y tiene antecedentes en la gestión pública municipal. Antes de incorporarse al organismo, se desempeñó en las administraciones de Hurlingham, como secretaria privada del exintendente Luis Acuña (del peronismo), y de Morón, como directora de la Unidad Intendente durante la gestión de Ramiro Tagliaferro (PRO).

Su desembarco en la obra social de los jubilados se produjo en 2025, cuando fue designada al frente de la Unidad de Gestión Local (UGL) VIII de San Martín.

Primera de la izquierda, Gabriela Pérez, nueva coordinadora de PAMI.

En septiembre de este año asumió como coordinadora ejecutiva del PAMI, en reemplazo de Juan Cruz Montero. Su llegada a ese cargo estuvo vinculada con el asesor presidencial Santiago Caputo, quien la presentó ante los equipos del organismo. Apenas dos meses después, el Gobierno decidió promoverla a la dirección ejecutiva, en reemplazo de Esteban Leguízamo.

Por su parte, Osterberg, quien asume como subdirectora ejecutiva, tiene un perfil técnico y una extensa trayectoria dentro de la estructura del PAMI. Es médica y, antes de incorporarse a la administración nacional, trabajó en el sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires, como en el Hospital Zonal Zenón Videla Dorna, de San Miguel del Monte.

Ingresó a la Administración Pública Nacional en junio de 2010 y comenzó su recorrido dentro del PAMI en 2012, cuando asumió como jefa de división. Posteriormente ocupó una jefatura de departamento y, en julio de 2016, quedó al frente de la Subgerencia de Administración de Prestaciones Médicas, cargo que desempeñó durante más de ocho años.

A fines de 2024 pasó a la Gerencia de Efectores Sanitarios Propios y durante 2025 se desempeñó como asesora de la Unidad Técnico Médica. En agosto de 2026 fue designada titular de esa unidad, desde donde intervino en decisiones vinculadas con la gestión y el control de las prestaciones médicas. Entre ellas, una disposición que estableció nuevas exigencias para la carga de resultados de estudios en el sistema de Orden Médica Electrónica.

En septiembre de este año, además, fue incorporada a la Comisión de Seguimiento de los Convenios con Entidades Farmacéuticas y Laboratorios Adherentes.

Designaciones

El desembarco de Pérez y Osterberg tiene como objetivo, según el Gobierno, “optimizar los recursos” en medio de la crisis financiera que atraviesa el organismo nacional, que presta asistencia médica y social a más de cinco millones de jubilados y pensionados. La medida fue anunciada por el Ministerio de Salud en un comunicado y luego publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 1412/2026.

El comunicado difundido en X por el Ministerio de Salud de Mario Lugones sostiene que con el nombramiento de Pérez se da inicio “a una nueva etapa de gestión orientada a profundizar la modernización del organismo, optimizar sus recursos y fortalecer la calidad de las prestaciones destinadas a jubilados y pensionados de todo el país”.

El comunicado que difundió Salud a través de las redes sociales

Al cierre del escrito, la cartera de Salud remarcó que “la nueva conducción tendrá como prioridades profundizar la eficiencia administrativa, simplificar los procesos, fortalecer los mecanismos de control y garantizar que los recursos del organismo se traduzcan en mejores servicios y prestaciones”.

Con Lugones como ministro, el área de Salud es una en la que Caputo aún mantiene injerencia en medio de la interna que llevan desde hace más de un año con el sector que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Situación financiera del PAMI

En mayo pasado, el PAMI recibió por parte del Gobierno una asignación de $580.000 millones y definió su realidad como “crítica”. La resolución, según lo publicado entonces, buscó cancelar compromisos acumulados con proveedores sanitarios para asegurar la continuidad de los servicios.

El documento justificó la transferencia con la “crítica situación financiera” que atraviesa el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) y lo consideró necesario para “garantizar la continuidad de las prestaciones”.

Oficinas de Pami

“Considerando que, en atención a la crítica situación financiera por la que atraviesa el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, se ha decidido otorgar un aporte financiero reintegrable a favor de ese instituto”, se consignó entonces.

Sin embargo, los problemas no cesaron y a lo largo de los últimos meses se registraron recortes de prestaciones por parte de clínicas e instituciones, en distintos lapsos, con el objetivo de cumplir con los pagos atrasados.