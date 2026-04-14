Quirno analizó el impacto de la guerra de Medio Oriente en la Argentina y defendió a Manuel Adorni

El canciller Pablo Quirno habló este martes por la tarde en el encuentro de AmCham, dijo que la guerra en Medio Oriente benefició económicamente al país y defendió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito. “Estoy extremadamente ocupado en Cancillería. No pasaron seis meses desde que llegué. Tenemos un excelente jefe de Gabinete”, se limitó a decir Quirno.

A lo largo de la breve charla, el ministro de Relaciones Exteriores navegó entre diversos temas, la mayoría de ellos vinculados al escenario económico e internacional de nuestro país. En primer lugar, se refirió al estado de situación de la alianza entre la Argentina y EE.UU. “Es muy importante, algo que ha venido armando el Presidente desde que es candidato. Llegamos, pusimos la casa en orden y proyectamos internacionalmente”.

“En esa proyección, era clave la alianza con los Estados Unidos. Se cumple un año de la salida del cepo, de la visita de Bessent. Más importante que este apoyo simbólico, el propio secretario del Tesoro de Estados Unidos [Bessent] dijo algo que pasó desapercibido poco después: “Si la Argentina sigue haciendo las cosas como las viene haciendo y se enfrenta con alguna dificultad, nosotros vamos a estar”, recordó a continuación.

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, en el AmCham Summit Rodrigo Nespolo

Y completó: “El acuerdo comercial con Estados Unidos también tuvo a Milei como un presidente pionero al momento de aplicarlo. Fue firmado en noviembre y homologado hace un par de meses. No solo es un acuerdo comercial, también hay inversiones. Nos abre un camino para la llegada de capitales, con factores que son muy importantes. Permite generar condiciones para el crecimiento de sectores estratégicos”.

En segundo lugar, hizo una pequeña mención al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, y se prestó a explicar por qué el conflicto armado entre Israel, Estados Unidos e Irán favorece a la Argentina en materia comercial.

“Durante estos meses, además de tener una excelente relación con EE.UU., aceleramos acuerdos pendientes. Por ejemplo, el acuerdo Unión Europea y Mercosur. Estamos a días de su ejecución provisional. Es una cuestión importante ya que, dado lo que está ocurriendo a nivel mundial, tanto la Argentina como el resto de los integrantes del Mercosur se transforman en un lugar seguro de inversiones y suministros energéticos. Se han hecho muchos acuerdos de inversión con empresas europeas y de Emiratos Árabes en ese sentido”, destacó.

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, en el AmCham Summit Rodrigo Nespolo

Quirno dijo que si bien “la guerra genera un mayor grado de incertidumbre”, esta escalada bélica “encuentra a la Argentina bien posicionada”: “El orden en el que hemos invertido durante todo este tiempo hoy rinde sus frutos. Hace tres años teníamos déficit energético. Si nos encontráramos hace tres años con un conflicto de esta naturaleza, hubiéramos tenido problemas macroeconómicos muy fuertes. Hoy nos encontramos bien parados económicamente. El equipo económico ha podido comprar reservas, se mantuvo el tipo de cambio”.

En tercer lugar, el canciller se refirió al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y anticipó que el Gobierno busca a futuro establecer también un sistema de estímulos para la inversión local: “En esta cuestión de generar condiciones y credibilidad con un horizonte de tiempo importante, hemos pasado la Ley Bases y el RIGI, esquema novedoso que ha podido atraer proyectos por decenas de miles de millones de dólares en energía, acero, minería. Para nosotros el RIGI no es un fin en sí mismo. No queremos encapsular inversiones. Queremos seguir trabajando en paralelo en la competitividad de la economía argentina, para que aquellos beneficios que hoy vienen por el RIGI también se puedan ofrecer en la Argentina”.

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, en el AmCham Summit Rodrigo Nespolo

Durante los últimos tramos de la charla, consultado sobre la posibilidad de que nuestro país avance en negociaciones con aliados para que actúen como prestamistas, sostuvo: “No voy a comentar sobre la estrategia. No me compete. Nosotros trabajamos como Gobierno para tener las mejores alternativas posibles, consolidar el proceso de crecimiento que está ocurriendo en la Argentina y que se va a acelerar a partir de este trimestre”.

Y concluyó al responder si le gustaría ocupar la Jefatura de Gabinete. “Estoy extremadamente ocupado. No pasaron seis meses desde que estoy en Cancillería. Tenemos un excelente jefe de Gabinete”, sentenció.