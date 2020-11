El exgobernador de Salta reapareció con duras críticas para el Gobierno y la oposición Crédito: Captura de video

El exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey reapareció este lunes en la televisión argentina y fue crítico con la administración de Alberto Fernández así como también con la oposición. Además, propuso modificar el sistema de gobierno e "ir a uno semiparlamentario".

Invitado al programa que conduce Viviana Canosa, Nada Personal, en Canal 9, el excandidato a vicepresidente de la Nación sostuvo que, "en todo occidente, el modelo representativo clásico está casi herido de muerte". Y habló sobre los masivos banderazos que ocurrieron en todo el país: "Cuando vos no abrís canales de participación, la gente sale como sea, aún fuera de las normas, violando el distanciamiento".

"Si seguimos como estamos, vamos a estar peor. Hay que modificar nuestro sistema de gobierno e ir a un sistema semiparlamentario. Por ejemplo, si el jefe de gabinete fuese designado con acuerdo del Congreso, ya tenés a la política trabajando junta por un lado", expresó.

Para Urtubey, "si no hay instituciones que sean más importantes que las personas, no hay ninguna seguridad". "El poder es una enfermedad incurable. Nos tenemos que vacunar contra el poder", reiteró.

Además, agregó: "El poder debilita al hombre de una manera formidable. Yo lo viví y lo único que me preservó de eso fue haberme vacunado. Tuve la suerte de trabajar en una provincia donde la institucionalidad fue más fuerte que la persona. Lo importante es darse cuenta y correrse a tiempo".

En esa línea, el exgobernador de Salta fue categórico: "En mi provincia soy parte del pasado". Y sostuvo que "la historia dirá si fue mejor o peor", pero en el mientras tanto "hay que correrse para no ser un tapón y que puedan aparecer nuevos dirigentes".

"En la Argentina hay que hacer lo mismo: no podemos seguir con las mismas personas atornilladas", lanzó en diálogo con Viviana Canosa, donde además dijo que Cristina Kirchner y Mauricio Macri "son más de lo mismo".

"Si la gente es menos importante que las instituciones, un juez no te suelta a un preso porque quiere quedar bien con alguien; los que tienen poder no incumplen las leyes que hacen cumplir a la gente; no necesitás buscar un famoso para que se ponga una vacuna, sino que si la Anmat resuelve que corresponde y todos le creemos entonces lo hacemos", sumó.

Por último, consultado por las medidas adoptadas por Fernández, dijo: "Entiendo que te cae una pandemia de estas y te parte la cabeza, pero lo que necesitamos es ordenar nuestras expectativas. Poné un plan o un proyecto para que yo vaya detrás de eso. Sé que tenemos muchísimos problemas, pero lo que nos falta a los argentinos es un horizonte que vaya más allá del culto a la persona".

