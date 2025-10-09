Referentes del kirchnerismo cuestionaron el fallo por el ataque a Cristina y pidieron profundizar la investigación

Juan Martín Mena, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, sostuvo que la Justicia debería haber aplicado la pena máxima para los acusados por el ataque a Cristina Kirchner. Este pronunciamiento se da en el marco de la jornada en la que se puso punto final al juicio oral que concluyó con las condenas para Sabag Montiel y Brenda Uliarte, de 10 y 8 años de prisión. “Este episodio confirma la oscura dinámica del poder real, que nunca pudo doblegar a Cristina”, sostuvo el funcionario provincial.

“La justicia argentina no aplicó la pena máxima, es inexplicable”, sostuvo Mena. A la vez, señaló que no sorprende esto que considera como un fallo injusto, dado que se trata de una causa relacionada a Cristina Kirchner, “para quien sistemáticamente hay otra ley siempre en su perjuicio”, indicó.

“Persiste la falta de respuestas sobre quiénes instigaron, planificaron y financiaron el ataque, privando de justicia plena a Cristina y a toda la sociedad argentina”, reclamó el funcionario.

Hoy terminó el juicio contra los autores materiales del intento de asesinato de @CFKArgentina, condenando a Sabag Montiel y Uliarte a 10 y 8 años de prisión.



La justicia argentina no aplicó la pena máxima, es inexplicable, pero no sorprende tratándose de Cristina Fernández de… — Juan Martín Mena (@juanmmena) October 8, 2025

Por su parte, Eduardo “Wado” de Pedro señaló que las penas otorgadas son “leves” y afirmó que “no se investigó lo que ocurrió en las sombras”.

“¿Cómo fue la planificación del hecho? ¿Qué pasó con la pista de Gerardo Milman y por qué borraron el contenido de los celulares de su entorno en las oficinas de Bullrich?“, planteó el diputado nacional cercano a Cristina Kirchner mediante una publicación en su cuenta de X.

De Pedro señaló la responsabilidad de la Justicia en el encubrimiento de esa trama que señala y sostuvo que, a tres años del ataque, no se sabe quién mandó a matar a la expresidenta.

Además, el diputado indicó que los derechos de Cristina Kirchner son vulnerados tanto en las causas en las que se la persigue como acusada como en esta en la que ella es la víctima.

Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte fueron condenados -con penas leves- por el intento de asesinato a @CFKArgentina. Se juzgó un hecho evidente, que ocurrió frente a las cámaras y los ojos de todo el país.



Lo que no se investigó es lo que ocurrió en las sombras: ¿Cómo fue… — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) October 8, 2025

Haciendo referencia a la condena recibida por Sabag Montiel y Uliarte, también hizo pública su opinión el candidato de Fuerza Patria, Juan Grabois. “Es fácil condenar hampones y sicarios; justicia sería si el fallo que sí salió fuera contra los instigadores de la bala que iba a salir”, escribió en su cuenta de X.

Noticia en desarrollo.