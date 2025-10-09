Referentes del kirchnerismo cuestionaron el fallo por el ataque a Cristina y pidieron profundizar la investigación
Los primeros pronunciamientos de figuras de ese sector político apunta a una trama oculta que no fue abordada por la Justicia
- 3 minutos de lectura'
Juan Martín Mena, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, sostuvo que la Justicia debería haber aplicado la pena máxima para los acusados por el ataque a Cristina Kirchner. Este pronunciamiento se da en el marco de la jornada en la que se puso punto final al juicio oral que concluyó con las condenas para Sabag Montiel y Brenda Uliarte, de 10 y 8 años de prisión. “Este episodio confirma la oscura dinámica del poder real, que nunca pudo doblegar a Cristina”, sostuvo el funcionario provincial.
“La justicia argentina no aplicó la pena máxima, es inexplicable”, sostuvo Mena. A la vez, señaló que no sorprende esto que considera como un fallo injusto, dado que se trata de una causa relacionada a Cristina Kirchner, “para quien sistemáticamente hay otra ley siempre en su perjuicio”, indicó.
“Persiste la falta de respuestas sobre quiénes instigaron, planificaron y financiaron el ataque, privando de justicia plena a Cristina y a toda la sociedad argentina”, reclamó el funcionario.
Hoy terminó el juicio contra los autores materiales del intento de asesinato de @CFKArgentina, condenando a Sabag Montiel y Uliarte a 10 y 8 años de prisión.— Juan Martín Mena (@juanmmena) October 8, 2025
La justicia argentina no aplicó la pena máxima, es inexplicable, pero no sorprende tratándose de Cristina Fernández de…
Por su parte, Eduardo “Wado” de Pedro señaló que las penas otorgadas son “leves” y afirmó que “no se investigó lo que ocurrió en las sombras”.
“¿Cómo fue la planificación del hecho? ¿Qué pasó con la pista de Gerardo Milman y por qué borraron el contenido de los celulares de su entorno en las oficinas de Bullrich?“, planteó el diputado nacional cercano a Cristina Kirchner mediante una publicación en su cuenta de X.
De Pedro señaló la responsabilidad de la Justicia en el encubrimiento de esa trama que señala y sostuvo que, a tres años del ataque, no se sabe quién mandó a matar a la expresidenta.
Además, el diputado indicó que los derechos de Cristina Kirchner son vulnerados tanto en las causas en las que se la persigue como acusada como en esta en la que ella es la víctima.
Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte fueron condenados -con penas leves- por el intento de asesinato a @CFKArgentina. Se juzgó un hecho evidente, que ocurrió frente a las cámaras y los ojos de todo el país.— Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) October 8, 2025
Lo que no se investigó es lo que ocurrió en las sombras: ¿Cómo fue…
Haciendo referencia a la condena recibida por Sabag Montiel y Uliarte, también hizo pública su opinión el candidato de Fuerza Patria, Juan Grabois. “Es fácil condenar hampones y sicarios; justicia sería si el fallo que sí salió fuera contra los instigadores de la bala que iba a salir”, escribió en su cuenta de X.
Noticia en desarrollo.
Otras noticias de Cristina Kirchner
Los pasos de los condenados. Minuto a minuto, qué hicieron Sabag Montiel y Uliarte la noche del atentado a Cristina
Tres años después. Se conoce el veredicto a Sabag Montiel y Brenda Uliarte en el juicio por el atentado a Cristina
"Improcedente y desatinado". El kirchnerismo se opone en duros términos a la reimpresión de boletas con la cara de Santilli
- 1
Javier Milei parodió una película de Star Wars: él como el héroe que se enfrenta a Cristina Kirchner y a la prensa
- 2
El Ministerio de Seguridad había emitido dos reportes secretos que revelan los vínculos de Fred Machado con lavado y narcotráfico
- 3
La respuesta de Javier Milei a un vecino que lo insultó desde un balcón en Mar del Plata
- 4
La Policía que se llevó a Fred Machado encontró en su casa una copia del contrato de US$1 millón: estaba roto en la basura