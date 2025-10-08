Karen Reichardt salió a responder críticas por sus viejos posteos en los que insultaba a Messi

La candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza en Provincia, Karen Reichardt, ofreció respuesta a las críticas por sus viejos posteos en X, en los que insultaba a Lionel Messi y que viralizaron varios usuarios.

En las publicaciones, que fueron eliminadas, la ex modelo se ensañaba con el capitán de la selección argentina. “Messi pu.., solo hacés goles en esa mierda de club. Cag..., en la Argentina no existís. Y encima con la mano, fo...”, escribió en 2015, luego de que el rosarino -entonces jugador de FC Barcelona- le convirtiera a River en la final del Mundial de Clubes. Dijo además que tenía “cara de fo..” y sentenció: “No lo banco hace años”.

Los posteos de Karen Reichardt en contra de Lionel Messi Captura de Pantalla

En 2018, apuntó contra el ocho veces ganador del Balón de Oro por sus “amiguismos” dentro de la selección, que entonces dirigía Jorge Sampaoli. “¿Cómo Messi arma la lista de sus amigos? ¿Sigue [Sergio] Romero en el arco? ¿Saben en tres años y medio cuántos partidos atajó? 50... Un arquero tiene que tener continuidad y más aún en la selección” escribió y cerró con el hashtag “[Franco] Armani -arquero de River- a la selección”.

Aquel año también le recriminó al astro argentino no haber logrado obtener la Copa del Mundo, hito que alcanzó finalmente en el Mundial de Qatar 2022, y volvió a pedir por la incorporación de Armani.

Los posteos de Karen Reichardt en contra de Lionel Messi Captura de Pantalla

Producto del rechazo que sus palabras generaron en la plataforma, Reichardt se volcó a las redes sociales e insistió en que aquellos posteos no fueron más que “un berrinche futbolero” y lo único que le van a encontrar.

“¿Les va a alcanzar para tapar la montaña de corrupción que suman sus candidatos?“, chicaneó a continuación. Y citó un tuit suyo de 2016 en el que respaldó a Messi luego de que La Pulga anunciara su retiro de la albiceleste tras caer por penales ante Chile en la final de la Copa América. “¡Pasaba a taparles la boca mostrando mi apoyo a Messi en 2016, representación del mérito del argentino, todo lo que apoyamos los liberales!”, cerró.

La respuesta de la candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza a las críticas de usuarios en X Captura de Pantalla

Quién es Karen Reichardt, una de las candidata a diputada nacional por el oficialismo

Reichardt se hizo conocida en la televisión a fines de los años ochenta, cuando Raúl Portal la convocó para participar en NotiDormi. Desde entonces ganó visibilidad en la pantalla chica y se consolidó en ciclos de humor y entretenimiento como Peor es Nada, junto a Jorge Guinzburg y Marixa Balli, y Brigada Cola, con Guillermo Francella y Emilio Disi. También actuó en películas como Tachero nocturno (1993) y Pasión de multitudes (1995).

Más adelante adoptó un perfil más moderado y se volcó a la conducción televisiva. Condujo Fanáticas, dedicado al fútbol desde una mirada femenina, y Amores Perros, emitido por la TV Pública, sobre el cuidado y la adopción de animales. En su etapa como modelo, una de sus apariciones más recordadas fue la tapa de Playboy.

El presidente Javier Milei junto a la candidata a diputad nacional por la provincia de Buenos Aires, Karen Reichardt Facebook

En los últimos años, Reichardt se acercó a la política y se mostró afín a las ideas libertarias de Javier Milei. En 2025 fue incorporada a la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires como segunda candidata a diputada nacional, detrás del legislador José Luis Espert.

Tras la renuncia de Espert, investigado por sus presuntos vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado, la Justicia Electoral resolvió que Reichardt debía encabezar la lista bonaerense. El juez Alejo Ramos Padilla rechazó así el intento del oficialismo de alterar el orden de los candidatos para imponer a Diego Santilli.