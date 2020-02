José Martínez Sobrino y Julio Panelo dejaron su cargo para no perder los beneficios del actual sistema previsional que quiere modificar el Gobierno; habían sido criticados por Luis DElía Fuente: Archivo

Iván Ruiz 23 de febrero de 2020

El proyecto del Gobierno para modificar el régimen jubilatorio de los jueces tendrá su primer coletazo sobre los juicios orales contra exfuncionarios kirchneristas.

Los jueces José Martínez Sobrino y Julio Panelo, ambos integrantes del Tribunal Oral Federal (TOF) N°6, presentaron el viernes su renuncia, dos más que se suman a la docena de magistrados que dejaron sus cargos en la última semana por temor a quedarse sin los beneficios que otorga el actual sistema previsional que el oficialismo quiere modificar.

"No me gusta verme presionado, con la incertidumbre sobre qué deciden hacer [el Gobierno] con el régimen jubilatorio. A esta altura de mi vida, con 73 años, no quiero ignorar la jubilación que me va a tocar después de tantos años de aportes", dijo Martínez Sobrino ante la consulta de LA NACION.

La renuncia de estos dos jueces impacta directamente sobre un megajuicio oral que acumula cinco investigaciones judiciales que involucran al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, al exministro Julio De Vido y a otros 21 acusados.

El juicio oral incluye el expediente por la compra de trenes chatarra a España y Portugal, la investigación por enriquecimiento ilícito contra Jaime, la defraudación por el tren Belgrano Cargas y otros tres casos que involucran al exsecretario de Transporte.

La ausencia de dos de los cuatro jueces que trabajan en dicho juicio oral (Fernando Canero y Ricardo Basílico son los restantes) podría retrasar la resolución del proceso, coincidieron las fuentes judiciales consultadas.

La jubilación de Martínez Sobrino y Panelo impactará no solo en la actividad del TOF N° 6, porque también subrogaban otros tribunales. Matínez Sobrino, por ejemplo, participa en el tribunal que prepara el juicio que involucra al exfuncionario Héctor Capaccioli por la mafia de los medicamentos junto al fallecido sindicalista Juan José Zanola.

Más casos

Estas dos renuncias no son casos aislados. Al menos siete jueces y siete fiscales federales ya presentaron sus renuncias para cobrar de inmediato sus jubilaciones ya concedidas y no verse perjudicados por el proyecto de ley que envió el Gobierno al Congreso para disminuir sus haberes.

Desde el 14 de febrero, el día en que el Gobierno oficializó la iniciativa, todos los días se suma un nuevo magistrado a la lista de renunciados porque no quieren perder su principal beneficio: percibir una jubilación con el 82% móvil del último sueldo como juez. El nuevo proyecto, en cambio, prevé que se jubilen con el 82% móvil, pero del promedio de su salario de los últimos 10 años, ajustado además por un índice que aún es desconocido.

Mientras tanto, Martínez Sobrino y Panelo continuarán en sus cargos hasta que el Ministerio de Justicia acepte sus renuncias, pero lo más probable es que una vez que eso ocurra deban dejar los juicios orales en los que trabajan.

Con estas dos nuevas renuncias, las vacantes en los TOF ascenderían a siete, lo que pone en riesgo el normal desarrollo de los juicios ante la falta de magistrados que suelen reemplazarse mutuamente. La situación podría complicarse si otros jueces mayores de 60 años deciden tomar el mismo camino.

¿Quién reemplazará a los jueces? La ley de subrogancias abre distintas posibilidades, pero la primera opción será que se realice un sorteo entre el resto de los jueces que componen otros tribunales orales, informaron fuentes judiciales.

Existe una posibilidad, sin embargo, que le permitiría a los magistrados continuar con los juicios, pero la Cámara de Casación Penal ya rechazó la semana pasada un pedido similar de un juez del fuero Penal Económico. "Los jubilados serán la última opción para continuar el proceso", remarcó un camarista.

Durante los últimos años, Martínez Sobrino y Panero tuvieron distintas causas que involucraron a funcionarios kirchneristas. La última queja pública contra el TOF°6 ocurrió hace tres meses. El tribunal, que ya había condenado a Luis D'Elía a tres años de prisión por la toma de una comisaría en La Boca, le rechazó un pedido de excarcelación en noviembre, lo que desató la ira del dirigente.

"Esta foto es del TOF Nº6 de Comodoro Py. Son ellos Canero, Panelo y Martínez Sobrino. Estos ejercieron el lawfare contra mis legítimos derechos y cuando se restablezca la independencia del Poder Judicial deben ser sancionados por el Consejo de la Magistratura", escribió D'Elía en su cuenta de Twitter.

