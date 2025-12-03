Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

La declaración que suscribieron la mayoría de los ministros de Salud del país para reafirmar que las vacunas de calendario “son seguras y salvan vidas” tras el encuentro antivacunas habilitado por las autoridades del Congreso sigue dando que hablar. Ayer, la gobernación de Formosa le envió una carta al Ministerio de Salud de la Nación para expresar su malestar: afirman que fueron “excluidos” de ese documento y pidieron ser incluidos en la lista de firmantes.

La nota enviada por el ministro de Desarrollo Humano formoseño, Aníbal Gómez, está dirigida a Mario Lugones, titular de la cartera sanitaria nacional. Aparece luego de que, con la provincia de Buenos Aires, afirmaran que quedaron fuera del documento consensuado por los ministros que integran el Consejo Federal de Salud (Cofesa) entre el viernes a la noche y el sábado al mediodía, cuando se conoció la declaración.