Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Victoria Villarruel reunió en el Senado a enemigos de los hermanos Milei en un acto anticuarentena
Con el Salón Azul del Congreso como escenario, la vicepresidenta Victoria Villarruel encabezó esta tarde un acto en el que se cuestionó en duros términos la cuarentena impuesta por el gobierno de Alberto Fernández durante la pandemia de Covid, hace cinco años.
Más allá de los duros conceptos contra las medidas de aislamiento adoptadas por la administración kirchnerista, el acto dejó algunos gestos políticos de cara a la feroz interna que el Gobierno sostiene con la vicepresidenta.
“A la mayor brevedad”: tras la queja, Formosa solicitó ser incluida en la declaración de respaldo a las vacunas de calendario
La declaración que suscribieron la mayoría de los ministros de Salud del país para reafirmar que las vacunas de calendario “son seguras y salvan vidas” tras el encuentro antivacunas habilitado por las autoridades del Congreso sigue dando que hablar. Ayer, la gobernación de Formosa le envió una carta al Ministerio de Salud de la Nación para expresar su malestar: afirman que fueron “excluidos” de ese documento y pidieron ser incluidos en la lista de firmantes.
La nota enviada por el ministro de Desarrollo Humano formoseño, Aníbal Gómez, está dirigida a Mario Lugones, titular de la cartera sanitaria nacional. Aparece luego de que, con la provincia de Buenos Aires, afirmaran que quedaron fuera del documento consensuado por los ministros que integran el Consejo Federal de Salud (Cofesa) entre el viernes a la noche y el sábado al mediodía, cuando se conoció la declaración.
El PJ se fractura en Diputados, mientras que los libertarios suman una banca y pasan al frente como la primera minoría
El gobernador catamarqueño Raúl Jalil detonó finalmente la unidad del peronismo en Diputados y dejó a Unión por la Patria (UP) más que complicado con la retención de la primera minoría, luego de que tres legisladores de esa provincia pegaran el portazo. En forma paralela, La Libertad Avanza (LLA) sumó un integrante, el entrerriano frigerista Francisco Morchio, lo que llevó al bloque oficialista a contabilizar 95 bancas y relegó por solo un escaño al PJ en la Cámara baja.
Consultado por LA NACION, el diputado Morchio, quien responde al gobernador Rogelio Frigerio, anticipó su pase al bloque de LLA para romper con el empate con UP, clavado en 94 miembros cada uno. El legislador integraba las filas de Encuentro Federal, que preside Miguel Pichetto, pero el mandatario entrerriano le pidió que pase a las filas libertarias.
Cambio en la SIDE: el Gobierno anunció la salida de Neiffert y la designación de Cristian Auguadra como reemplazante
El Gobierno anunció el martes por la noche la salida de Sergio Neiffert como titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y el ingreso, en su lugar, de Cristian Auguadra. Así lo informó el Ejecutivo en un comunicado que compartió la Vocería Presidencial, en donde justificaron la medida en base a que ya “se superó la primera etapa del proceso de reestructuración” del organismo. El cambio fue oficializado en el Boletín Oficial en la madrugada del miércoles.
