Restricción de visitas: quiénes pueden ver a Cristina Kirchner y cuáles son las condiciones de su detención domiciliaria

Cristina Kirchner limitó sus visitas y actividad política, luego de que el pedido de flexibilización del régimen de detención no fuera tratado por la feria judicial. De esta forma, se mantienen las estrictas normas impuestas el año pasado en su departamento de la calle San José 1111, en Constitución.

Restricción de visitas: quiénes pueden ver a Cristina Kirchner y hasta cuándo es su detención domiciliaria

Luego de que el Tribunal Oral Federal Nº2 estableciera que las visitas se restrinjan a un máximo de tres personas, durante no más de dos horas y tres veces por semana, los encuentros de la expresidenta se vieron impactados. “Personas que la visitaban con mucha asiduidad ya no pueden hacerlo”, reveló una fuente del kirchnerismo a LA NACION. Además, agregó que Cristina se reserva el tiempo para familiares.

Cristina Fernández de Kirchner tendrá que esperar al final de la feria judicial para buscar la flexibilización de las condiciones de su prisión domiciliaria Natacha Pisarenko - AP

Sus abogados, tras el alta del Sanatorio Otamendi el 3 de enero (luego de apendicitis con complicaciones postoperatorias), intentaron sin éxito flexibilizar este régimen. Los pedidos no fueron tratados porque la feria judicial no fue habilitada. Este revés se concretó con fallos adversos la semana pasada y, ante la insistencia de Carlos Beraldi, su abogado, se reiteró esta semana con un rechazo in limine.

La decisión provino de la Sala de Feria de la Cámara Federal de Casación, cuya integración cambió en el receso. La jueza Ángela Ledesma había generado expectativas en el cristinismo por considerarla “más proclive a acceder a pedidos vinculados a las garantías de los condenados”. Ledesma y Guillermo Yacobucci, sin embargo, votaron en contra de abrir la feria para tratar las solicitudes, con Mariano Borinsky a favor. “Hay molestia por el voto de Ángela Ledesma, que se supone que era más de este lado”, resumió el informante kirchnerista.

A raíz de estos fallos, los recursos de la expresidenta se resolverán una vez finalizada la feria judicial. Entre las solicitudes clave de su defensa figuran: la eliminación de la tobillera electrónica, la supresión de la autorización judicial recurrente para visitantes habituales, la quita de límites a cantidad y duración de visitas, y la eliminación del tope de dos horas para el uso de la terraza del edificio donde reside.

La expresidenta no pudo flexibilizar las condiciones de su prisión domiciliaria (Foto: X)

Pese a las restricciones, Cristina Kirchner monitorea activamente las bancadas legislativas del peronismo. “Está conduciendo los bloques legislativos”, afirmó una fuente del kirchnerismo. En el Senado hubo malestar con la conducción cristinista, tal como informó este medio.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de una nota de Javier Fuego Simondet