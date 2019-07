Jorge Rial defendió a Alberto Fernández: "Para escrachar tenés que tener huevos"

El conductor salió en defensa del precandidato presidencial Fuente: Archivo - Crédito: Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de julio de 2019 • 17:44

En las últimas horas empezó a circular un video que muestra como Alberto Fernández se levanta de la mesa que ocupaba en el restorán La Cabaña de Puerto Madero para responder con violencia los insultos de un hombre que lo reconoció.

En las imágenes del episodio, ocurrido el 7 de septiembre de 2018 y publicadas por Perfil, se puede ver al precandidato a presidente del Frente de Todos ponerse de pie y empujar con el hombro al autor del escrache, que cae aparatosamente al piso.

El enfrentamiento de Alberto Fernández con un hombre dentro de un restaurant en septiembre de 2018 00:30

Video

Tras la difusión del video, Jorge Rial publicó en Twitter una serie de mensajes en los que defiende la actuación del exjefe de Gabinete.

"El tipo del video fue a hacerse el pulenta con Alberto Fernández y no se la bancó. No le dio la nafta y se resolvió como hombres. Pero elogiamos al cobarde y ca(...) que escracha y le toca asumir las consecuencias", reflexionó el chimentero.

Confrontado por otros usuarios que no compartían su opinión, Rial dijo que "si vas a escrachar tenés que tener huevos para el vuelto. Si no, callate la boca. No es un intercambio de opiniones, es una puteada lisa y llana. Es de ca(...)".

Y agregó: "El ciudadano común se esconde en ese anonimato para insultar. Lo convierte en algo peor. No justifico la reacción. Pero menos aún la provocación".

Desde el entorno del exjefe de Gabinete dijeron a LA NACION que se trató de un problema personal y que "desenterraron" las imágenes con fines políticos en plena campaña.