La gobernadora peronista y ahora aliada al kirchnerismo elogió la fórmula Fernández-Fernández "para empezar a cerrar la grieta"

Mariela Arias SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de junio de 2019

La gobernadora Roxana Bertone mañana intentará la reelección en Tierra del Fuego. Con el peronismo en su ADN, ha sabido navegar en mares de distinto color. Se acercó al kirchnerismo, se enfrentó al kirchnerismo, se sumó a Alternativa Federal y ahora va nuevamente como aliada "K" a través de Unidad Fueguina. Conlleva el desgaste de cuatro años de gestión, que incluyen dos decisiones fuertes: el cambio de la ley jubilatoria y el congelamiento salarial de los empleados públicos.

Sin embargo, apuesta a que la voten con un mensaje fuerte, cree que la paz social está en juego en la elección y pide "no volver al pasado", resalta el ordenamiento del Estado y de las cuentas públicas y asegura que los aumentos a los estatales fueron con fondos propios .

-¿Qué cree que se pone en juego en la elección de mañana?

-Están en juego la paz social y la institucionalidad de Tierra del Fuego. Y el mayor ritmo de obra pública en la historia de la isla, la relación de afinidad y de unidad que podemos lograr con el próximo gobierno nacional para garantizar más trabajo.

-¿Qué le quedó pendiente para cumplir con su proyecto?

-Hicimos mucho en momentos muy difíciles. Logramos mucho en materia de ordenamiento del Estado, servicios públicos esenciales, políticas sociales y una cantidad inédita de obra pública. Tierra del Fuego tres años atrás solo pagaba sueldos, en cuotas y sin fechas, y las escuelas se caían a pedazos. En los hospitales públicos no había gasas ni material médico para atender a los pacientes. Las familias no sabían si sus hijos iban a tener clases o no. Este año, ya vamos por tercer año consecutivo con más de 180 días de clases. Los jubilados para poder cobrar tenían que hacer juicio, la obra social del Estado no funcionaba. Todo eso cambió y hoy Tierra del Fuego debate si se hace tal obra o tal otra. Hicimos lo más difícil: ordenamos las finanzas y el Estado.

-¿Cuáles son sus principales planteos para el futuro gobierno nacional en relación con la provincia?

-La continuidad de la ley 19.640 es la prioridad número uno. Para atraer inversiones que generen trabajo debemos ofrecer certezas y seguridad jurídica a las empresas, pero tengo el compromiso de Alberto Fernández de que la ley va a continuar. Y seguiremos reclamando la reactivación del Fideicomiso Austral y la sanción de la ley Malvinas, para que tengamos una mayor influencia sobre la política exterior con relación al reclamo de soberanía.

-¿Cuál es el principal desafío que enfrenta la provincia?

-El desafío es volver o no volver al pasado. El domingo se elegirá entre una provincia caótica dominada por un grupo de dirigentes sindicales, con salarios y jubilaciones pagados en cuotas y hospitales sin insumos; o mantener la paz social que tanto nos costó lograr, un Estado ordenado y la salud que vuelve a funcionar. Y el siguiente desafío es generar puestos de trabajo genuinos y de calidad.

-¿Qué la llevó a alejarse del gobierno nacional, con el que primero tuvo buena sintonía?

-Cuando comenzó el gobierno de Macri conseguimos muchas obras gracias a que estábamos preparados y supimos aprovechar la oportunidad. Cuando vimos que había cosas que no compartíamos, como la situación de la industria y de las islad Malvinas, sobre todo a partir del acuerdo Foradori-Duncan, lo hemos dicho abiertamente y donde correspondía. Yo toda mi vida he sido peronista.

-¿Qué razones la llevaron a apoyar la fórmula Fernández-Fernández?

-Alberto es un amigo y me pareció una idea y una decisión muy buena de parte de Cristina para empezar a cerrar la grieta que divide a los argentinos y poder recuperar la unidad que tanto necesitamos, sobre todo aquellos que más han sido afectados por este modelo.