Rosario Lufrano le respondió a Waldo Wolff por las acusaciones: “Mentir no es libertad de expresión”

Desde los estudios de la TV Pública, Rosario Lufrano, titular de Radio y Televisión Argentina sociedad del Estado (RTE), salió a responderle al diputado de Juntos por el Cambio Waldo Wolff luego de que el legislador opositor la acusara hoy en un móvil de la TV Pública.

“No me gusta tener que estar acá sentada, y en las cámaras de la TV Pública haciendo esto, pero como el diputado Wolff ha utilizado las cámaras del canal y ha invocado mi nombre me veo en la obligación de aclarar lo siguiente: mentir no es libertad de expresión. Mentir es mentir”, comenzó ella.

Más temprano, en las puertas de los tribunales de Comodoro Py había diversos periodistas cubriendo la sentencia a Luis Chocobar, y en ese contexto, Wolff quiso hablar con la TV Pública.

“¿Querés sacarme a mí?”, le consultó a la movilera del canal, e insistió: “¿Vamos en directo?”. Así el legislador les marcó al resto de medios presentes que primero conversaría con la TV Pública. Iniciado el vivo, la periodista le preguntó por qué estaban allí presentes, y Wolff comenzó su acusación.

“Primero les voy a decir a ustedes que presido la Comisión de Libertad de Expresión y hace 18 meses que no me invitan a la TV Pública. Número 2: que a Rosario Lufrano la estamos esperando para que nos informe qué pasó con los 11.400.000 pesos. Que venga a dar explicaciones”, dijo haciendo referencia a la investigación que afronta la cúpula del canal televisivo estatal por la extracción de dinero sin un respaldo administrativo adecuado. Y luego fue más allá: “Esta nota la TV Pública no me la va a pasar. En la TV Pública hay censura”.

Ante los dichos de Wolff, previo a que Lufrano salga en cámara para aclarar la cuestión del dinero, la TV Pública pasó un video con dos entrevistas que le hizo el medio estatal al diputado en el último tiempo: una nota el 30 de noviembre del año pasado, en medio del debate en Diputados por la quita de la coparticipación a la Ciudad; y otra entrevista que le hicieron el 25 de marzo, algunos días antes de que se discutan la modificaciones al impuesto a las ganancias. “Ha salido en muchas oportunidades en la TV Pública el diputado dando su opiniones libremente”, dijo entonces Lufrano.

Luego, la presidenta de RTA se refirió a la denuncia por el dinero. “Hay un grupo de la oposición que está rezando en los últimos días que la plata no aparece, y eso es otra mentira”, lanzó. Y añadió: “Quiero decirle a toda nuestra audiencia lo que sucedió con el proyecto de la ficción Los amores prohibidos de Belgrano. La investigación fue iniciada por nosotros, yo pedí una auditoría interna, yo pedí una información sumaria, yo resguardé las cámaras para que no puedan ser vulneradas, yo exigí y acepté la renuncia de los responsables, o de algunos de ellos; y se recuperó el dinero”.

De esta manera, precisó que se trató de “exactamente $ 8.085.940 en efectivo, que volvieron a ser depositados en el banco; y $ 3.314.060, que están contenidos en facturas y remitos oficiales”.

Además, contó que presentaron una denuncia judicial y otra ante la procuraduría de decisiones administrativas. “Por respeto a todos los que aquellos que están siendo parte de esta investigación, no vamos a dar otros datos”, aclaró. También detalló que, el 16 de marzo comunicó que se había recuperado el dinero. “Sé que la verdad a muerto hace mucho tiempo, lamentablemente, para un sector del país; pero para nosotros, no. Hemos dicho la verdad, y lo hicimos en tiempo en forma”.

De esta manera, y sin hacer referencia a la denuncia que protagoniza por sus gastos de “caja chica”, concluyó: “Hay que escuchar la verdad, y no se puede después andar repitiendo por todos los medios que el dinero no aparece. El dinero apareció. Está donde debe estar, está auditado y todos los documentos que refieren a este tema están en sede judicial”.

