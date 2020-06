La ministra de Seguridad desestimó las críticas por falta de asistencia de su par bonaerense y le aconsejó "concentrarse en lo que uno hace" Fuente: Archivo

Luego de semanas en las que el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, acusó a la Casa Rosada de no asistir y dejar solo al gobierno de Axel Kicillof frente al crecimiento de la inseguridad, la ministra nacional del área, Sabina Frederic, dijo que desplegó 7500 efectivos federales en el conurbano bonaerense y le dejó un consejo a Berni: "Tiene que salir de la queja y llevar tranquilidad a la población".

Entrevistada por Radio 10, Frederic sostuvo que el comando unificado de seguridad acordado con el gobernador Kicillof está operando, con 7500 efectivos de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desplegados en el conurbano bonaerense, más allá de la asistencia en materia logística por la pandemia del coronavirus.

"Hay que salir un poco de la queja. Es un momento en el que la población nos pide que demos toda la capacidad que tenemos para llevar tranquilidad y bajar un poco la angustia. Diría que lo mejor es que nos concentremos en lo que hacemos, que es lo más importante", afirmó Frederic, consultada por las quejas de Berni.

"Por la concentración de la población, la provincia [de Buenos Aires] requiere de una atención privilegiada", había señalado unos minutos antes. "Con la provincia estamos trabajando desde que asumimos", completó.

La ministra señaló que por la aplicación del comando unificado funciona una mesa que está "direccionada por la Provincia, que es la que nos va marcando las zonas más complicadas y donde hay que hacer una asignación particular del despliegue". También describió que en algunas zonas el ministerio a su cargo intervino de manera directa, algo que motivó la furia de Berni. Puso en esa lista la Villa Azul, de Quilmes, y algunos barrios de La Matanza, Tigre y Moreno.

Frederic destacó que el Ministerio despliega operativos "rígidos y dinámicos" sobre el transporte, particularmente en los trenes, donde el uso promedio ronda el 16% de tránsito habitual de pasajeros, según señaló.

Berni, que ni bien asumió en su cargo mostró sus diferencias personales y de gestión con Frederic, en las últimas semanas subió la intensidad de sus críticas, denunciando falta de apoyo de la Casa Rosada.

Ante esos dichos, el jueves pasado el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, le pidió a Berni "no opinar tanto de política" y "ubicarse" frente a las demandas de los bonaerenses. "Me parece que esa discusión no se da en los medios. Está muy mal dar esa discusión en los medios. Insisto, los que están encerrados hace 90 días quieren ver cómo podemos resolver la pandemia y cómo va a crecer económicamente la Argentina después de la pandemia. Hay que ubicarse en ese lugar", sostuvo Zabaleta.

Berni no se quedó callado. "Che, Juanchi, ¿Te acordás cuando querías ser intendente? Todos los días me pedías que fuera a hablar de política a Hurlingham. ¿Qué pasó? ¿Cambiaste de idea? Qué tonto soy", ironizó Berni en su cuenta de Twitter.

"Me olvidaba que en una misma elección pensabas de 3 formas distintas: antes de las PASO como Massa, durante las PASO como Randazzo y después de las PASO como Cristina!!! Y después piden coherencia. Mamita!", disparó de nuevo Berni, en contra de Zabaleta.