El diputado nacional Eduardo Cáceres (Pro-San Juan) fue procesado, acusado de haberle pegado a su expareja

SAN JUAN.- El diputado nacional por San Juan Eduardo Cáceres (Pro) fue procesado, acusado de haberle pegado a su expareja, vicepresidenta de Pro en esta provincia, y podría ver comprometida su situación en la Cámara de Diputados de la Nación. Hoy, Cáceres está con licencia, sin goce de haberes.

El juez del Cuarto Juzgado Correccional, Federico Rodríguez, dictó el procesamiento del legislador nacional por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo. La resolución judicial no contempla la prisión preventiva, pero sí un embargo por 250.000 pesos sobre los bienes de Cáceres.

El diputado había sido denunciado por su expareja, Gimena Martinazzo el 25 de noviembre pasado, por un hecho ocurrido dos días antes. Martinazzo, quien hoy es la nueva vicepresidenta del Pro provincial, entregó su celular a la Justicia y acreditó las lesiones a través de la intervención de un médico legista. Cáceres dijo que él no podía entregar el celular porque era el medo para sesionar en la Cámara de Diputados.

Al día siguiente de haber realizado la denuncia en la Comisaría de la Mujer, Martinazzo contó a LA NACION que el hecho ocurrió el lunes 23 de noviembre, pero que recién el miércoles 25 formalizó la denuncia en la Comisaría de la Mujer. Según Martinazzo, el martes no tuvo fuerzas. "Mi hija es la que ha tomado la bandera de viralizar la violencia, es ella la que me motivó y me dio fuerzas ese día para ir a hacer la denuncia", afirmó. Con la voz quebrada, dijo: "La íbamos a hacer el día antes, pero estaba muy cansada, en la cama, tenía mucho dolor, muchos golpes, tuve que hacer mucha fuerza para poder salvarme".

La denunciante fue la representante del ministerio de Desarrollo Social de la Nación en la provincia durante la presidencia de Mauricio Macri.

