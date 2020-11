Violencia de género. Un diputado sanjuanino, denunciado por su expareja

Gimena Martinazzo Crédito: Facebook

SAN JUAN. El diputado nacional Eduardo Cáceres (San Juan-PRO) fue denunciado por su expareja y socia política, Gimena Martinazzo, por un presunto hecho de violencia de género. La mujer mostró en las redes sociales fotos con hematomas en sus brazos.

Según el relato que hizo la denunciante a LA NACION, el hecho ocurrió el lunes, pero recién ayer formalizó la denuncia en la Comisaría de la Mujer. Según Martinazzo, el martes no tuvo fuerzas y reconoció: "Mi hija es la que ha tomado la bandera de viralizar la violencia, es ella la que me motivó y me dio fuerzas ese día para ir a hacer la denuncia". Con voz visiblemente quebrada, dijo: "La íbamos a hacer el día antes, pero estaba muy cansada, muy agotada, en la cama, muy adolorida, hice algunas cosas que tenía que hacer por la mañana, pero no me daba el cuerpo, tenía mucho dolor, muchos golpes, hacer mucha fuerza para poder salvarme".

Martinazzo, que durante la gestión de Mauricio Macri fue la delegada en San Juan del Ministerio de Desarrollo Social, relató que su hija le dijo "si vos no lo denuncias, lo voy a hacer yo" y que se lo decía "con lágrimas en los ojos". Amplió: "Eso fue muy duro, verla llorar y yo haciendo campaña, cursos y charlas sobre la violencia contra la mujer y actuando de manera diferente".

Cáceres hizo público su descargo en Facebook. Negó los cargos, dijo que se había puesto a disposición de la Justicia y que no le habían pedido ninguna explicación, e hizo una sugestiva afirmación: "No creo que tenga una connotación política, teniendo en cuenta que Gimena es la que me sucede en la banca de diputado de la Nación".

Gimena Martinazzo fue convocada por Cáceres a integrar el PRO San Juan en 2010, ya que ella pertenece a una familia relacionada con el hockey sobre patines y la gastronomía. Es sobrina del excampeón del mundo de hockey, Daniel Martinazzo, y su padre, Carlos Martinazzo, hace 20 años que en su parrilla realiza almuerzos para chicos carenciados del interior de la provincia.

La exfuncionaria también reconoció: "Fue muy difícil para mí porque con esto sé todo lo que rompo, no es solo la denuncia a una persona, sino que es romper muchas cosas, con un espacio político al que pertenezco y en el que hemos trabajado juntos. Es una persona que respetaba mucho políticamente, no es fácil, no es solamente decir me pegó y hacer la denuncia así nomás".

Sobre si había sufrido con anterioridad algún acto de violencia, reveló: "Vengo teniendo agresiones personales desde hace mucho tiempo, tengo testigos y los voy a llamar, muchos testigos de años que ven mensajes, que han sentido gritos, que han sentido un montón de violencia por la que yo no lo exponía, justamente para mantener una relación muy amena porque había mucho que cuidar: el partido, el candidato... 'Mantengamos esto que se va a arreglar de otra manera' es lo que una piensa cuando está violentada, y es lo que a vos te hacen creer. ¿Sabés qué más te hacen creer? Te hacen creer que sin esas personas que tienen tanto poder vos no vas a ser nada".

En cuanto a si hubo otro hecho de violencia física, Martinazzo dijo: "Es la primera vez que me pasa algo de esta magnitud con él, la primera vez que llego a mi casa moretoneada, marcada. Es la primera vez, y verla a mi hija, que es adolescente, mirarme y decirme 'mamá, por favor'..."

En su relato, interrumpido en varias ocasiones por las lágrimas que no le permitían continuar, remarcó que a su hija se le caían las lágrimas. "Fue terrible, porque me dije '¿qué le estoy enseñando a mi hija? ¿Que mañana un tipo la haga mierda como me hicieron a mí y se quede quietita, que no diga nada y no denuncie?".

La situación tomó estado público a través de Facebook, ya que su hija adolescente publicó dos fotos, una mostrando el comprobante de denuncia y otra donde Martinazzo muestra hematomas en los brazos. Al ser consultada sobre esas fotos que publicó su hija, pero ella no, reveló: "Yo no las quería publicar, y ella lo hizo sin mi autorización porque las sacó con su teléfono. Pero en esta situación no podés decirle 'esto está mal'".

Violencia económica

Gimena Martinazzo enviudó hace ocho años y quedó a cargo de sus tres hijos, que en ese momento tenían 11, 7 y 4 años. Pertenece a una familia de clase media, y en todo momento se hizo cargo de la manutención de ellos. "Es terrible, te voy a decir algo importante para que lo tengas en cuenta: cuando muchas veces quería ir a denunciar, me decía 'te vas a quedar sin nada' y era un hostigamiento político y una violencia económica, porque yo trabajaba en el Ministerio y él tenía contactos para poder decir 'te saco'; de hecho, me lo dijo", contó a LA NACION.

Martinazzo evaluó la actuación del diputado nacional, quien también a través de las redes sociales publicó un breve video haciendo su descargo. "Cómo será Eduardo Cáceres que dice de mí 'es la que me sucede'. Se está preocupando solo por su banca, no le interesa si hubo o no hubo violencia. Resulta que va y habla con el juez directamente. Es un abuso de poder, hoy tengo que hacer una ampliación y resulta que él ya habló con el juez y su preocupación es la banca" de diputado nacional, precisó.

La denunciante se mostró preocupada porque no encontraba abogado que la representara. "Todos me decían: 'vemos la semana que viene'".

El descargo de Cáceres

"Espero que la Justicia actúe rápido y ponga cada cosa en su lugar, especialmente por el respeto que les tengo a todas las mujeres", posteó el diputado nacional en su muro de Facebook, que fue acompañado por un video.

En la grabación sostiene: "Me enteré por los medios y lo primero que hice fue ponerme a disposición de la Justicia. Fui a la comisaría, consulté al juez de la causa, me dijeron que no había motivos suficientes para ni siquiera aportar o brindar algún tipo de explicación".

Sin embargo, en la parte final del breve video, pronunció una frase con alto contenido de suspicacia: "No creo que tenga una connotación política, teniendo en cuenta que Gimena es la que me sucede en la banca de diputado de la Nación".

Tras haber realizado la denuncia en la Comisaría de la Mujer, Gimena Martinazzo deberá prestar declaración testimonial ante el juez Federico Rodríguez. El magistrado ya ordenó una serie de medidas, como por ejemplo el registro de las grabaciones de una cámara de seguridad. También ordenó algunos peritajes y se espera que emita una resolución imponiendo una restricción perimetral para evitar hostigamientos de cualquier tipo, incluso por redes sociales.

Martinazzo mostró una foto donde se aprecian hematomas en los brazos. En el programa El Dedo en la Llaga dijo que en el video aparecía maquillado, aunque no bastó para ocultar los moretones que tenía en los brazos. Adelantó que ella logró acreditar las lesiones en su cuerpo y que ahora buscaba que se acreditaran las lesiones en el cuerpo de Cáceres, muestra clara de que se había defendido.

