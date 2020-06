En su primer informe sobre la marcha del Gobierno, el jefe de Gabinete insistió en criticar al gobierno de Mauricio Macri y justificó la suspensión de la fórmula jubilatoria

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, negó ante el Senado que el gobierno nacional tenga pensado llevar adelante la expropiación de otras firmas privadas, pero justificó el avance sobre la cerealera Vicentin al afirmar que la medida busca "rescatar una empresa que estaba quebrada".

Cafiero también defendió la política del Poder Ejecutivo de decidir por decreto el aumento de los haberes del sector pasivo. "La jubilación mínima subió un 19% y la inflación fue de un 14%", aseguró.

"Estamos transitando un momento donde las jubilaciones le están ganando a la inflación, esto no sucedía hace tiempo", agregó Cafiero.

El funcionario dio ayer su primer informe ante el Congreso desde que asumió el cargo, en diciembre del año pasado. No fue el mejor debut para el joven Cafiero, que se mostró visiblemente nervioso en largos tramos de su exposición y falló a la hora de replicar las críticas de la oposición. En ese sentido, los senadores oficialistas cargaron con la responsabilidad de responder los embates de los senadores de Juntos por el Cambio.

De hecho, Cafiero dejó las definiciones más importantes en su paso por el Senado cuando tuvo que responder a los cuestionamientos de la oposición en torno a las dudas sobre la seguridad jurídica que abre la decisión del gobierno de expropiar al grupo empresario Vicentin.

"¿Cuántas más empresas privadas tiene previsto expropiar el Estado argentino", inquirió la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Juntos por el Cambio).

"No está en nuestra política propia avanzar con expropiaciones. Lo que hicimos acá fue, simplemente, rescatar una empresa que estaba quebrada, que había dejado a miles de familias de productores sin pagarles, una empresa que no estaba trabajando y no tenía perspectivas de trabajar", replicó el jefe de Gabinete.

En una de las pocas veces en que tomó la iniciativa discursiva, Cafiero pidió también "hablar del rescate de Vicentin que se le quiso hacer del Banco Central (sic)", tras lo cual destacó: "Eso fue hace ocho meses nada más".

"Le dieron un crédito sorteando todos los mecanismos regulatorios del Banco Nación, un crédito que se está judicializando", completó, y corrigió así el nombre de la entidad bancaria.

Cafiero también debió salir a defender la política del Gobierno en materia previsional, cuestionada por varios senadores de la oposición, sobre todo la decisión del Poder Ejecutivo de prorrogar por otros 180 días la suspensión de la fórmula de actualización sancionada por ley en 2017.

"Esto es un ajuste, aunque lo hayan querido vender como que era equilibrar la pirámide de los que menos cobran", acusó el riojano Julio Martínez (UCR). "En julio estamos en condiciones de decir que todos (los jubilados) perdieron: las mínimas, el 4%, y las promedio, arriba del 13%", agregó el senador.

Jubilaciones vs. inflación

El funcionario negó de plano las afirmaciones del legislador opositor. Por el contrario, Cafiero se jactó de que las jubilaciones le están ganando a la inflación desde que el Poder Ejecutivo suspendió la fórmula de actualización y se arrogó la facultad de fijar el aumento de los haberes previsionales.

"La jubilación mínima subió un 19% y la inflación fue de un 14%, estamos transitando un momento donde las jubilaciones le están ganando a la inflación; esto no sucedía hace tiempo", aseguró el jefe de Gabinete.

Este fue uno de los pocos tramos de su presentación en los que Cafiero se mostró confiado y solvente en su réplica ante los embates opositores. "Al senador le puede parecer insuficiente la entrega de medicamentos gratuitos, pero es una política que ustedes liquidaron y nosotros tuvimos que venir a recomponer", sentenció el jefe de Gabinete, en alusión a Martínez.

Si bien apeló a mucho tópicos conocidos del discurso oficial durante su exposición, Cafiero forjó una frase innovadora para referirse a la herencia recibida de la administración de Mauricio Macri. "Nuestro país claramente ya estaba en pandemia", sentenció el jefe de Gabinete como corolario de la extensa enumeración sobre el estado en el que Alberto Fernández asumió el gobierno nacional, en diciembre del año pasado.