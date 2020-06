Santiago Kovadloff: "Al Gobierno no le importan los vivos"

Santiago Kovadloff con Luis Majul 09:20

El escritor, filósofo y ensayista Santiago Kovadloff participó del programa La Cornisa, emitido por LN+, y al analizar la conyuntura actual volvió a criticar el dilema instalado entre "vida y muerte", al que calificó como maniqueísta y perjudicial para el desarrollo democrático. "En la Argentina al Gobierno parecen no importarle los vivos", sentenció el intelectual.

"La política del Gobierno apunta al maniqueísmo. Si esta administración es la vida y quienes no coincidimos en todo con el oficialismo somos la muerte, no queda más remedio que estar del lado de la vida y convertirnos en muerte", analizó Kovadloff y lo calificó como un diagnóstico totalitario porque esta premisa "rehuye a la posibilidad del debate".

Kovadloff alertó sobre una falta de intercambio de ideas, y como esta "enferma a la democracia verdadera". Y, al respecto, agregó: "Cuando lo único que se aspira es hacer de la palabra una herramienta perversa y oportunista de las circunstancias, se deteriora el valor de la constitución nacional".

Creo que el Presidente con su política sanitarista se ha polarizado con Brasil, donde no importan los muertos. Al Gobierno argentino, en cambio, parecen no importarle los vivos. Porque son muchos mas que aquellos cuya existencia debe ser preservada por el cuidado sanitario", señaló Kovadloff, quien admitió poseer una visión dramática de "lo que está sucediendo".

Tras haberse mostrado crítico con el Gobierno por su manejo de la pandemia, y luego de participar en la firma de la dura carta que 300 investigadores e intelectuales difundieron al asegurar que la Argentina vive una "infectadura", Kovadloff volvió a referirse a la cuestión. "No estamos defendiendo un concepto, nos hemos valido de él, más allá de lo que tenga de discutible, para hacer evidente un proceso de perversión y ocultamiento de los hechos que queremos hacer evidentes", sostuvo.

"Pero si no hay acuerdo sobre lo que entendemos por hechos, si lo que ocurre no es verdad, o como hubiera dicho Pepe Eliaschev, si no sucede lo que pasa, ahí está la perversión: en la negación de lo que sucede y en el encubrimiento de la criminalidad", concluyó al respecto.